Происшествия

33 минуты назад

Люди в масках украли банковский терминал

6 883
#кража #банк
Люди в масках украли банковский терминал

Дерзкая кража произошла в Усманском районе.

Этой ночью в селе Октябрьское Усманского района Липецкой области трое людей в масках совершили налет на офис банка. Преступники выломали терминал самообслуживания и скрылись с ним на автомобиле.

Сама кража заняла несколько минут, когда к банку прибыла тревожная группа охранного агенства у него уже никого не было.

Возбуждено дело о краже. Ведется розыск преступников. Уточняется размер ущерба.
6 883
#кража #банк

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

МИРОТВОРЕЦ

8 минут назад
КРАСАВЦЫ !!!!!!!!
ответить

Липецкий

16 минут назад
Красавцы еще бы не попались
ответить

Мер

20 минут назад
Вот молодцы.
ответить

Люсьенна

22 минуты назад
Усрань жжет
ответить

Молодцы

23 минуты назад
Так держать , Смелей воруйте , С путинским режимом только так , Путин обкрадывает Россиян ,Россияне обворовывают Путина , Победа будет за нами , Путин будет разбит !
ответить

Цимес

23 минуты назад
Профит был украден.
ответить

Еще в рубрике

В усманском колледже обокрали мужчину
#кража #колледж
14
В усманском колледже обокрали мужчину

сегодня, 10:02

Происшествия
Пропавший ростовчанин точно в Липецке
#пропавший без вести
11
Пропавший ростовчанин точно в Липецке

сегодня, 09:26

Происшествия
В Липецке ограничат продажу алкоголя
#Авария #ДТП
16
В Липецке ограничат продажу алкоголя

сегодня, 09:20

Происшествия
Найденный на рынке чемодан не представлял опасности
#подозрительный предмет
1
Найденный на рынке чемодан не представлял опасности

сегодня, 09:20

Происшествия
«Субару» врезался в столб из-за нарушения очередности проезда
#Авария #ДТП
5
«Субару» врезался в столб из-за нарушения очередности проезда

сегодня, 09:18

Происшествия
Под Липецком развернулись масштабные учения спасателей
#учения
2
Под Липецком развернулись масштабные учения спасателей

сегодня, 09:09

Происшествия