Люди в масках украли банковский терминал

Дерзкая кража произошла в Усманском районе.

Этой ночью в селе Октябрьское Усманского района Липецкой области трое людей в масках совершили налет на офис банка. Преступники выломали терминал самообслуживания и скрылись с ним на автомобиле.



Сама кража заняла несколько минут, когда к банку прибыла тревожная группа охранного агенства у него уже никого не было.



Возбуждено дело о краже. Ведется розыск преступников. Уточняется размер ущерба.