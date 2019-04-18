Происшествия
33 минуты назад
Люди в масках украли банковский терминал
Дерзкая кража произошла в Усманском районе.
Этой ночью в селе Октябрьское Усманского района Липецкой области трое людей в масках совершили налет на офис банка. Преступники выломали терминал самообслуживания и скрылись с ним на автомобиле.
Сама кража заняла несколько минут, когда к банку прибыла тревожная группа охранного агенства у него уже никого не было.
Возбуждено дело о краже. Ведется розыск преступников. Уточняется размер ущерба.
Сама кража заняла несколько минут, когда к банку прибыла тревожная группа охранного агенства у него уже никого не было.
Возбуждено дело о краже. Ведется розыск преступников. Уточняется размер ущерба.
МИРОТВОРЕЦ
Липецкий
Мер
Люсьенна
Молодцы
Цимес