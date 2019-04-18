Есть ли у Липецка будущее?

С таким вопросом мы обратились на улицах к жителям города.

Оказалось, липчане уверены в том, что будущее у Липецка - есть. Для многих респондентов это - любимый город, будущее которого всегда интересно представить. Своими мечтами о будущем Липецка поделились разные поколения. Однако небольшой процент опрошенных уверен в обратном - будущего у Липецка нет.

