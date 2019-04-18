ПозиTиV

сегодня, 11:16

Есть ли у Липецка будущее?

19 711
#Говорит Липецк
Есть ли у Липецка будущее?

С таким вопросом мы обратились на улицах к жителям города. 

Оказалось, липчане уверены в том, что будущее у Липецка - есть. Для многих респондентов это - любимый город, будущее которого всегда интересно представить. Своими мечтами о будущем Липецка поделились разные поколения. Однако небольшой процент опрошенных уверен в обратном - будущего у Липецка нет.
19 711
#Говорит Липецк

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

не знаю не знаю

3 минуты назад
у меня все знакомые (реально ) собираются валить отсюда пока можно продать хату еще, а вот у кого были дома те не могут продать уже годы 3
ответить

В Липецке

8 минут назад
Убыток населения в месяц-450 человек. И так везде. В России-кроме кавказа.Просто чинуши украдут деньги-и бегут заграницу, с приплодом. Бегут туда-где их не ждут.
ответить

Нужен он тебе

11 минут назад
А мне, или не нужен. Не спросят тебя. Он другим нужен.
ответить

Липчанин

11 минут назад
Будущее человечества - его дети, а дети как могут бегут из Липецка, от его экологии , которая делает их бесплодными, от онкологии, от нищеты и бесперспективности.охватитвшей регион, от чинуш назначаемых по принципу родства-кумовства. Смотрите на убыль населения и особенно молодежи - вот и будет Вам ответ, простая математика и ни надо никаких фантазий и блаблабла от врио и его пиарщиков.
ответить

Баба Нюра

11 минут назад
Пока у Липецка есть мэр-миллионер у него есть будущее
ответить

А мне

19 минут назад
Пока Лисин, Твой нлмк не нужен,Я покупаю череповецкий, Магнитогорский металл,А твой нлмк меня только травит, Скорей бы его сдали в металлолом !, Все по-путински распилили и растащили !.
ответить

Вопрос

22 минуты назад
Ключевая фраза ролика " У нас новый губернатор - есть будущее" К сожалению это подготовка к выборам.
ответить

Логика

26 минут назад
если такой вопрос возникает - значит вряд ли есть будущее
ответить

наив

27 минут назад
я думаю, что для вас пик мечтаний - устроить дитятко в колледж Усмани, где его изнасилую шваброй, а у вас отожмут сотовый. Но это не беда - в каждом доме есть несколько пивных и можно залить свое горе в компании джентльменов и ледей
ответить

Пока Лисин

27 минут назад
С нлмк существует.столько и липецк будет-обслуживающий персонал то нужен. А потом ... только Бог знает что будет. Мож Лисин помрет-а дети завод в карты проиграют. Или попилят на металлом. Все может быть. Но сколько нлмк стоять будет-столько и липецк.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Мечтали ли вы стать космонавтом?
#Говорит Липецк
7
Мечтали ли вы стать космонавтом?

12.04.2019 11:47

ПозиTиV
Что бы вы сделали для Липецка, будучи мэром?
#Говорит Липецк
58
Что бы вы сделали для Липецка, будучи мэром?

04.04.2019 13:09

ПозиTиV
Когда для вас начинается весна?
#Говорит Липецк
13
Когда для вас начинается весна?

27.03.2019 16:00

ПозиTиV
Каким должен быть новый мэр?
#Говорит Липецк
134
Каким должен быть новый мэр?

21.03.2019 16:42

ПозиTиV
Часто ли вы сталкиваетесь с несправедливостью?
#Говорит Липецк
38
Часто ли вы сталкиваетесь с несправедливостью?

14.03.2019 16:07

ПозиTиV
Надеетесь ли вы на лучшее?
#Говорит Липецк
132
Надеетесь ли вы на лучшее?

22.02.2019 16:13

ПозиTиV