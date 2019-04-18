ПозиTиV
сегодня, 11:16
Есть ли у Липецка будущее?
19 711
С таким вопросом мы обратились на улицах к жителям города.
Оказалось, липчане уверены в том, что будущее у Липецка - есть. Для многих респондентов это - любимый город, будущее которого всегда интересно представить. Своими мечтами о будущем Липецка поделились разные поколения. Однако небольшой процент опрошенных уверен в обратном - будущего у Липецка нет.
19 711
не знаю не знаю
В Липецке
Нужен он тебе
Липчанин
Баба Нюра
А мне
Вопрос
Логика
наив
Пока Лисин