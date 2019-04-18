Общество

сегодня, 11:02

После публикации GOROD48 из двора вывезли мусор

2 706
#жалоба #ЖКХ #субботник
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После публикации GOROD48 из двора вывезли мусор

Результаты субботника начали вывозить.

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Накануне GOROD48 сообщал о том, как жильцы трех домов на улице Липовская в Липецке требовали от управляющей компании вывезти мусор. Жильцы домов сами вышли на серию субботников и убрали дворы и детскую площадку. Итогом субботников стал десяток мешков с мусором. Но управляющая компания не спешила вывозить их из дворов. Мусор стоял неделю. Коммунальщики объясняли липчанам, что никак не могут найти машину для вывоза.

Сегодня утром техника нашлась. Сотрудники управляющей компании с шести утра начали вывозить мешки с мусором, а, заодно, и сгребать оставшуюся листву. Впрочем, вывоз мусора затронул двор только одного из трех домов. Когда «итоги» субботника уберут полностью, в УК еще не знают: «Как дадут машину...».
2 706
#жалоба #ЖКХ #субботник
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Комментарии (2)

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ЧИТАТЕЛЬ

49 минут назад
КАКАЯ УБОГОСТЬ И НИЩЕБРОДСТВО! ДАЖЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ ( ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ) НЕЛЬЗЯ В НАШЕМ ЧЕНОЗЕМСКЕ ДОБИТЬСЯ ХОТЬ ЧТО - ТО!
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Гость

50 минут назад
Да не машину им надо дать, а люлей
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