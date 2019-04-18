Общество
сегодня, 11:02
После публикации GOROD48 из двора вывезли мусор
2 706
Результаты субботника начали вывозить.
Загрузка плеера
Накануне GOROD48 сообщал о том, как жильцы трех домов на улице Липовская в Липецке требовали от управляющей компании вывезти мусор. Жильцы домов сами вышли на серию субботников и убрали дворы и детскую площадку. Итогом субботников стал десяток мешков с мусором. Но управляющая компания не спешила вывозить их из дворов. Мусор стоял неделю. Коммунальщики объясняли липчанам, что никак не могут найти машину для вывоза.
Сегодня утром техника нашлась. Сотрудники управляющей компании с шести утра начали вывозить мешки с мусором, а, заодно, и сгребать оставшуюся листву. Впрочем, вывоз мусора затронул двор только одного из трех домов. Когда «итоги» субботника уберут полностью, в УК еще не знают: «Как дадут машину...».
Сегодня утром техника нашлась. Сотрудники управляющей компании с шести утра начали вывозить мешки с мусором, а, заодно, и сгребать оставшуюся листву. Впрочем, вывоз мусора затронул двор только одного из трех домов. Когда «итоги» субботника уберут полностью, в УК еще не знают: «Как дадут машину...».
2 706
ЧИТАТЕЛЬ
Гость