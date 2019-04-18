Происшествия

51 минуту назад

В усманском колледже обокрали мужчину

9 526
#кража #колледж
В усманском колледже обокрали мужчину

У него исчез мобильный телефон.

Полицейским удалось установить предполагаемого вора. Студента усманского многопрофильного колледжа подозревают в краже.

Преступление было совершено в начале февраля. 37-летний мужчина не нашел своего телефона, оставленного в раздевалке учебного заведения. К краже сотового может быть причастен 20-летний студент, считают в ОМВД России по Усманскому району.
9 526
#кража #колледж

Комментарии (9)

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Романыч

3 минуты назад
Это специально такие левые новости подбрасывают чтоб отвлечь внимание от главного ЧП, из-за сильного негативного всплеска в соцсетях. Лучше пишите когда остальные фигуранты по изнасилованию будут задержаны и заключены под стражу? А именно подруга этого парня и преподы укрывшее преступление
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НЕСВЕДУЩЕМУ ЖОРЕ

12 минут назад
Жора, как ты его выгонишь то? После случая с изнасилованием директор и его замы стремглав ушли в отпуска. А куратор группы, где произошло изнасилование, уехал аж во Владивосток (на соревнования).
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НЕ ПАТРИОТ

20 минут назад
"37-летний мужчина не нашел своего телефона, оставленного в раздевалке учебного заведения." - Мужик нарушил 11-ю Заповедь: "Не зевай!"
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ОДИН ГОЛОС

23 минуты назад
А ГДЕ ЖЕ НЕУЛОВИМЫЙ ТАРАН И ЧЕМ ОН ЗАНИМАЕТСЯ ПОЛНЫЙ РАЗВРАТ И ДЕГРАДАЦИЯ
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ЖОРА

25 минут назад
ТО ПАРНЯ ИЗНАСИЛОВАЛИ ТЕПЕРЬ КРАЖИ ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ НЕМЕДЛЕННО ВЫГОНЯЙТЕ ДИРЕКТОРА
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Учащийся

31 минуту назад
ДА ЧТОЖ ЭТО ЗА КОЛЛЕДЖ ТАКОЙ?, Да еще и спасателей учат да они не спасатели а уголовники
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Учащийся

33 минуты назад
Все говорят про ГОБПОУ УСМАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОНИЧЕСКОЙ КОЛЛЕДЖ, что там беда да вы посмотрите на пед.колледж что там творится это уму не постижимо одни приключения по мимо этого сколько скрыто там. Надо обратить пристальное внимание на этот рассадник безнаказанности. И еще будущих спасателей учат а они творят чо хотят. И все скрывают. Вот до чего это довело. Не надо душить схт и относиться предвзято к этому заведению а контролировать всех в соответствии с законодательством!!!
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ДА ЧТОЖ ЭТО ЗА КОЛЛЕДЖ ТАКОЙ?

34 минуты назад
Что больше на ОПГ смахивает? Преподы по понятиям. Студенты за просто так шваброй делают коллективное изнасилование. С телефоном лучше не заходить. Там же на будущих педагогов учат.
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1

38 минут назад
хорошо хоть в этот раз шваброй не изнасиловали
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