Происшествия
51 минуту назад
В усманском колледже обокрали мужчину
У него исчез мобильный телефон.
Полицейским удалось установить предполагаемого вора. Студента усманского многопрофильного колледжа подозревают в краже.
Преступление было совершено в начале февраля. 37-летний мужчина не нашел своего телефона, оставленного в раздевалке учебного заведения. К краже сотового может быть причастен 20-летний студент, считают в ОМВД России по Усманскому району.
Преступление было совершено в начале февраля. 37-летний мужчина не нашел своего телефона, оставленного в раздевалке учебного заведения. К краже сотового может быть причастен 20-летний студент, считают в ОМВД России по Усманскому району.
Романыч
НЕСВЕДУЩЕМУ ЖОРЕ
НЕ ПАТРИОТ
ОДИН ГОЛОС
ЖОРА
Учащийся
Учащийся
ДА ЧТОЖ ЭТО ЗА КОЛЛЕДЖ ТАКОЙ?
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