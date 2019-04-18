В усманском колледже обокрали мужчину

У него исчез мобильный телефон.

Полицейским удалось установить предполагаемого вора. Студента усманского многопрофильного колледжа подозревают в краже.



Преступление было совершено в начале февраля. 37-летний мужчина не нашел своего телефона, оставленного в раздевалке учебного заведения. К краже сотового может быть причастен 20-летний студент, считают в ОМВД России по Усманскому району.