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Пропавший ростовчанин точно в Липецке

6 1256
#пропавший без вести
1
Пропавший ростовчанин точно в Липецке

Мужчина перестал выходить на связь неделю назад.

Полиция занимается розыском пропавшего в Липецке жителя Волгодонска, 33-летний рабочего Сергея Карапенко. Мужчина днем 11 апреля вышел на обеденный перерыв и исчез, перестал выходить на связь с родными и близкими. У правоохранительных органов есть основания полагать, что пропавший мужчина точно находится в Липецке, что он жив, сообщили GOROD48 в УМВД по региону.

За мужчину очень беспокоится мама. Всех, кто располагает сведениями о Сергее, просят ей позвонить по номеру 89281345356.
6 1256
#пропавший без вести
1

Комментарии (6)

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Мда уж

20 секунд назад
Для 33-х лет не оч или просто фото неудачное(...скорейшего обнаружения местоположения Сергея!
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В декрете я

13 минут назад
И зачем номер матери написали? Для мошенников?
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Катя

14 минут назад
Уля, да ладно?! Зашибись мэра назначили!
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Уля

14 минут назад
Катя, мэрша наша, через неделю устали и в отпуск свалила на неделю!!!!
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Катя

15 минут назад
Уля, кто в отпуске?
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Уля

15 минут назад
Это любовник уваркиной))) в отпуске с ней тусует!
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