Пропавший ростовчанин точно в Липецке

Мужчина перестал выходить на связь неделю назад.

Полиция занимается розыском пропавшего в Липецке жителя Волгодонска, 33-летний рабочего Сергея Карапенко. Мужчина днем 11 апреля вышел на обеденный перерыв и исчез, перестал выходить на связь с родными и близкими. У правоохранительных органов есть основания полагать, что пропавший мужчина точно находится в Липецке, что он жив, сообщили GOROD48 в УМВД по региону.



За мужчину очень беспокоится мама. Всех, кто располагает сведениями о Сергее, просят ей позвонить по номеру 89281345356.