Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, в Липецке ограничат продажу алкоголя в связи с проведением следующих публичных мероприятий:



21 апреля – шествие (Крестный ход) по маршруту: пл. Соборная - ул. Зегеля - пл. Героев - ул. Гагарина - ул. Московская - храм Сергия Радонежского. Заявленная численность - 1000 человек. Время проведения – с 12.00 до 18.00 часов;



25 апреля – встреча с депутатами фракции КПРФ на Липецком городище. Заявленная численность - 1000 человек. Время проведения – с 18.00 до 20.00 часов;



26 апреля – митинг на ул. Механизаторов у памятника Чернобыльцам. Заявленная численность - 150 человек. Время проведения – с 9.30 до 11.30 часов;



1 мая – демонстрация, митинг по маршруту: СК «Звездный» - ул. Космонавтов - ул. Гагарина - ул. Зегеля - пл. Революции. Заявленная численность - 1000 человек. Время проведения – с 11.00 до 13.00 часов;



1 мая – шествие, митинг по маршруту: ул. Гагарина - пл. Героев - ул. Зегеля - пл. Плеханова - Саперный спуск - Липецкое городище. Заявленная численность - 7500 человек. Время проведения – с 08.30 до 11.00 часов.



Согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» розничная продажа алкоголя не допускается поблизости от массовых мероприятий.

