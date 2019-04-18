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сегодня, 09:20

В Липецке ограничат продажу алкоголя

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#Авария #ДТП
В Липецке ограничат продажу алкоголя

Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, в Липецке ограничат продажу алкоголя в связи с проведением следующих публичных мероприятий: 

21 апреля  – шествие (Крестный ход) по маршруту: пл. Соборная - ул. Зегеля - пл. Героев - ул. Гагарина - ул. Московская - храм Сергия Радонежского. Заявленная численность - 1000 человек. Время проведения – с 12.00 до 18.00 часов; 

25 апреля  – встреча с депутатами фракции КПРФ на  Липецком городище. Заявленная численность - 1000 человек. Время проведения – с 18.00 до 20.00 часов; 

26 апреля  –  митинг на ул. Механизаторов у памятника Чернобыльцам. Заявленная численность - 150 человек. Время проведения – с 9.30 до 11.30 часов; 

1 мая – демонстрация, митинг по маршруту: СК «Звездный» - ул. Космонавтов - ул. Гагарина - ул. Зегеля - пл. Революции. Заявленная численность - 1000 человек. Время проведения – с 11.00 до 13.00 часов; 

1 мая – шествие, митинг по маршруту: ул. Гагарина - пл. Героев - ул. Зегеля - пл. Плеханова - Саперный спуск - Липецкое городище. Заявленная численность - 7500 человек. Время проведения – с 08.30 до 11.00 часов. 

Согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» розничная продажа алкоголя не допускается поблизости от массовых мероприятий. 
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#Авария #ДТП

Комментарии (10)

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ghost

29 минут назад
Липчанка, напоминаю всем ПГМнутым. что Россия светское государство, потому митинги и собрания мы будем проводить там где хотим, согласно и в соответствии с законом
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НЕ ПАТРИОТ

34 минуты назад
Ты идиот?, - Это ТЫ ИДИОТ!!! КПРФ проводят митинги "для галочки"! Вроде, как был, провели. Это ручная оппозиция. Цирк.
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Ты идиот?

47 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, это КПРФ проводит митинги. В том числе против антинародной политики Путина.
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Рот закрой

48 минут назад
Липчанка, едерастовская хабалка
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Липчанка

58 минут назад
ghost, уважаемые товарищи не верующие. Проводите свои демонстрации и митинги за городской чертой!! Особенно встречи с депутатами. Нервирует
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 09:47
горожанин, неужели не понимаете??? - Очередные скрепы!
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ghost

сегодня, 09:47
уважаемые товарисчи "верующие", нельзя ли совершать свои хождения вне города ?? или ходите вокруг ваших торговых сетевых точек, что за привычка выпереться и шагать по проезжей части через жемчужину черноземья ??
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горожанин

сегодня, 09:44
почему надо идти через центр города ? выходите на трассу и * куда хотите. Зачем вы нормальным людям жизнь портите ???
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Зегеля

сегодня, 09:37
Да задолбали со своими демонстрациями. Уже с ранья всю улицу перебудят в выходной день.
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 09:35
Почему в рубрике #Авария #ДТП? - В указанные даты ещё никто не напился)))
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