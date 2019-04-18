Происшествия

сегодня, 09:18

«Субару» врезался в столб из-за нарушения очередности проезда

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#Авария #ДТП
«Субару» врезался в столб из-за нарушения очередности проезда

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 апреля в Липецке на улице Семашко 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Субару Импреза», допустила столкновение с автомобилем «Форд Фьюжен» под управлением 21-летнего водителя, после чего допустила врезалась в световую опору. По предварительным данным водитель автомобиля «Субару Импреза» допустила нарушение очередности проезда. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе административного расследования.

В ДТП пострадали женщина-водитель и ее 9-летний пассажир. Пострадавшие доставлялись в лечебные учреждения, женщина после оказания помощи отпущена, мальчик с различными травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1146 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 80. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 740 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      



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#Авария #ДТП

Комментарии (3)

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сегодня, 09:48
Посмотрел на знак '' парковка запрещена, работает эвакуатор'' и сделал как нарисовано.
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радист

сегодня, 09:35
"...после чего допустила врезалась в световую опору". РАСШИФРУЙ!!!
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!

сегодня, 09:32
Где импреза? На фото subaru xv
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