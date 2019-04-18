сегодня, 09:18
«Субару» врезался в столб из-за нарушения очередности проезда
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.
В ДТП пострадали женщина-водитель и ее 9-летний пассажир. Пострадавшие доставлялись в лечебные учреждения, женщина после оказания помощи отпущена, мальчик с различными травмами госпитализирован.
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1146 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 80. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 740 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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