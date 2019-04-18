Происшествия
сегодня, 09:20
Найденный на рынке чемодан не представлял опасности
Полиция проверила подозрительный предмет.
Полицейские обследовали найденный у магазина «Пятерочка» на рынке 9-го микрорайона чемодан. Подозрительный предмет не представлял опасности. Скорее всего, кто-то так избавился от хлама.
Напомним, сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило сегодня около восьми утра. На место выезжали полицейские и спасатели.
Напомним, сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило сегодня около восьми утра. На место выезжали полицейские и спасатели.
Палач