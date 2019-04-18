Происшествия

сегодня, 09:20

Найденный на рынке чемодан не представлял опасности

1 486
#подозрительный предмет
Найденный на рынке чемодан не представлял опасности

Полиция проверила подозрительный предмет.

Полицейские обследовали найденный у магазина «Пятерочка» на рынке 9-го микрорайона чемодан. Подозрительный предмет не представлял опасности. Скорее всего, кто-то так избавился от хлама.

Напомним, сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило сегодня около восьми утра. На место выезжали полицейские и спасатели.
1 486
#подозрительный предмет

Комментарии (1)

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Палач

42 минуты назад
Отследите по камерам видеонаблюдения этого "шутника" и повесьте на него все расходы... Камеры же на каждом углу висят...
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