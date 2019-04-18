Происшествия

сегодня, 09:09

Под Липецком развернулись масштабные учения спасателей

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#учения
Под Липецком развернулись масштабные учения спасателей

Сегодня системы МЧС страны участвуют в завершающем этапа Всероссийского командно-штабного учения. Липецкие спасатели отрабатывают действия по ликвидации ЧС, связанной с возникновением лесного пожара. 

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Согласно условной вводной «В 06.00 18.05.2019 г. в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о том, что вследствии неосторожного обращения с огнем на территории ОКУ «Липецкое городское лесничество» загорелась лесная подстилка. В зоне лесного пожара находится жилой район «Новая Жизнь» города Липецка. Загорелись 10 индивидуальных жилых домов, прилегающих к массиву. Существует угроза распространения пожара на потенциально опасный объект – Липецкая ТЭЦ-2.

В результате усиления ветра лесной пожар на территории ОКУ «Липецкое городское лесничество» местами перешел в верховой. Существует угроза дальнейшего распространения на жилые дома жилого район «Новая Жизнь». Произошло загорание административного корпуса Липецкой ТЭЦ-2, существует угроза возгорания мазутохранилища ТЭЦ. Требуется эвакуация населения».

На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Липецкой области. Также к месту условной ЧС прибыли силы и средства территориальной подсистемы РСЧС, а также аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Липецкой области.

Напомним, что с 16 по 18 апреля в стране проводится Всероссийское командно-штабное учение (КШУ) по ликвидации природных пожаров и обеспечении противопаводковых мероприятий. Тренировка проходит под личным контролем министра МЧС Евгения Зиничева. 17 апреля в ходе учений липецкие отрабатывали действия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением одного из населенных пунктов региона в результате выпадения обильных осадков.




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#учения

Комментарии (1)

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Подметил

сегодня, 09:30
новости будущего прям! Вроде апрель на дворе, для тех кто не знает он четвертый по счету.
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