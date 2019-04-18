сегодня, 09:09
Под Липецком развернулись масштабные учения спасателей
Сегодня системы МЧС страны участвуют в завершающем этапа Всероссийского командно-штабного учения. Липецкие спасатели отрабатывают действия по ликвидации ЧС, связанной с возникновением лесного пожара.
В результате усиления ветра лесной пожар на территории ОКУ «Липецкое городское лесничество» местами перешел в верховой. Существует угроза дальнейшего распространения на жилые дома жилого район «Новая Жизнь». Произошло загорание административного корпуса Липецкой ТЭЦ-2, существует угроза возгорания мазутохранилища ТЭЦ. Требуется эвакуация населения».
На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Липецкой области. Также к месту условной ЧС прибыли силы и средства территориальной подсистемы РСЧС, а также аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Липецкой области.
Напомним, что с 16 по 18 апреля в стране проводится Всероссийское командно-штабное учение (КШУ) по ликвидации природных пожаров и обеспечении противопаводковых мероприятий. Тренировка проходит под личным контролем министра МЧС Евгения Зиничева. 17 апреля в ходе учений липецкие отрабатывали действия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением одного из населенных пунктов региона в результате выпадения обильных осадков.
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