Происшествия

26 минут назад

Полицейские и казаки задержали трех человек с наркотиками и оружием

7 613
#наркотики #оружие
Полицейские и казаки задержали трех человек с наркотиками и оружием
Ночью 18 апреля во время патрулирования СНТ "Строитель-2" полицейские и добровольцы из Липецкой областной организации "ПАТРУЛЬ" ( добровольная народная дружина, в которую входят казаки и добровольцы) задержали троих молодых людей. 

У одного из них наши свёрток с порошком и пистолет (предположительно пневматика).
 
Как пояснил задержанный, в свертке находится синтетическое наркотическое средство, так называемая "соль".

Все трое задержанных доставлены в отдел полиции.


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#наркотики #оружие

Комментарии (7)

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Владимир

2 минуты назад
Точно * ещё и ряженые
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Местный абориген

3 минуты назад
У нас в городе спустя очень долгое время наконец-то появились неравнодушные люди, готовые и СПОСОБНЫЕ его защитить от всякой мрази, а интернетные воины к их названию цепляются...казаки их смутили...не было казаков у нас никогда...да какая нахрен разница, мужчины дело делают. Спасибо хлопцы!!! Как попасть к вам? Есть ли ограничения по возрасту?
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гость555

3 минуты назад
Изя, Ушлёпок тут только ты пока что!
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Андрей

5 минут назад
Алевтина Георгиевна, поддерживаю, сидит комментатор в обосранных штанах и обсирает все и вся. А патрули пусть по новым микрорайонам ходят, тут наркоманы на каждом шагу по ночам бродят.
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fed

10 минут назад
Кто сомневается были ли казаки в Тамбовской губернии откройте сайт города-крепости Сокольск (ныне микрорайон Сокол в Липецке). В разделе документы все написано https://sokolsk.nethouse.ru/ Для тупых: в Липецке была одна из первых казачьих застав в государстве.
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Алевтина Георгиевна

15 минут назад
Изя, а может лучше жопку то свою обосанную с дивана поднимаешь, и тоже пойдёшь делать город спокойнее? Мамкин комментатор мля...
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Изя

20 минут назад
Откуда казаки в бывшей Тамбовской губернии? Ряженные ушлепки.
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