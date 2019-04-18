Происшествия
26 минут назад
Полицейские и казаки задержали трех человек с наркотиками и оружием
7 613
Ночью 18 апреля во время патрулирования СНТ "Строитель-2" полицейские и добровольцы из Липецкой областной организации "ПАТРУЛЬ" ( добровольная народная дружина, в которую входят казаки и добровольцы) задержали троих молодых людей.
У одного из них наши свёрток с порошком и пистолет (предположительно пневматика).
Как пояснил задержанный, в свертке находится синтетическое наркотическое средство, так называемая "соль".
Все трое задержанных доставлены в отдел полиции.
У одного из них наши свёрток с порошком и пистолет (предположительно пневматика).
Как пояснил задержанный, в свертке находится синтетическое наркотическое средство, так называемая "соль".
Все трое задержанных доставлены в отдел полиции.
7 613
Владимир
Местный абориген
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Андрей
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Алевтина Георгиевна
Изя