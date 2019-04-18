52 минуты назад
Налетчик на офис микрозаймов задержан
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов "Русские деньги". Оказалось, что 32-летний житель Липецка был судим за злостную неуплату алиментов.
Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"), мужчина по решению суда заключен под стражу на время следствия. Выяснилось, что задержанный имеет судимость за злостную неуплату алиментов.
Налет на офис микрозаймов компании "Русские деньги" в поселке Тракторостроителей в Липецке был совершен 17 апреля около 12.00. Преступник с использованием предмета, похожего на оружие, запугал сотрудницу офиса и похитил 3900 рублей.
Полицейские объявили в розыск высокого мужчину, худощавого телосложения, с бородой и усами.
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Дед
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