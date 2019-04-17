Происшествия

сегодня, 21:04

В Липецке ограбили офис микрозаймов

23 1267
#ограбление
В Липецке ограбили офис микрозаймов

Преступник объявлен в розыск.

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Сегодня в Липецке около полудня ограбили офис микрозаймов "Русские деньги" в поселке Тракторостроителей. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступник с использованием предмета, похожего на оружие похитил 4000 рублей. 

По подозрению в совершении преступления Отдел полиции №6 УМВД по Липецку разыскивает мужчину со следующими приметами:

"На вид 30 лет, рост 180-187 см, худощавого телосложения, имеются усы и борода. Был одет в куртку светлого цвета с черными вставками в виде полосок сзади, кроссовки темного цвета с белой подошвой и тремя белыми полосами".

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности подозреваемого или обстоятельствах совершения данного преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 02, 46-20-02 или в ближайшее отделение полиции.

23 1267
#ограбление

Комментарии (23)

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Вдв. Мы. Рядом. !?!?!?!?!?! С

11 минут назад
Отдать их всех вдв.
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Штифт

13 минут назад
Опять хохол гнилой обокрал...
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С

14 минут назад
Прочитать не сможешь
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Пацан к успеху шёл

23 минуты назад
Побольше бы таких историй
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С

24 минуты назад
Отдать их всех вдв.
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электорат

29 минут назад
Хорошая новость.
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Человек

32 минуты назад
Валетов ты человек.
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С

34 минуты назад
Конец приходит петухам. Я рад. С. С. С. Р. У руля.
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Приметы усы и борода, я думаю уже сбриты

40 минут назад
Если конечно усы и борода ему не дороже свободы...)
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* офис микрозаймов

41 минуту назад
Дело благородное
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