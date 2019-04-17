сегодня, 21:04
В Липецке ограбили офис микрозаймов
Преступник объявлен в розыск.
Сегодня в Липецке около полудня ограбили офис микрозаймов "Русские деньги" в поселке Тракторостроителей. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступник с использованием предмета, похожего на оружие похитил 4000 рублей.
По подозрению в совершении преступления Отдел полиции №6 УМВД по Липецку разыскивает мужчину со следующими приметами:
"На вид 30 лет, рост 180-187 см, худощавого телосложения, имеются усы и борода. Был одет в куртку светлого цвета с черными вставками в виде полосок сзади, кроссовки темного цвета с белой подошвой и тремя белыми полосами".
Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности подозреваемого или обстоятельствах совершения данного преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 02, 46-20-02 или в ближайшее отделение полиции.
Вдв. Мы. Рядом. !?!?!?!?!?! С
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Пацан к успеху шёл
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электорат
Человек
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Приметы усы и борода, я думаю уже сбриты
* офис микрозаймов