В Липецке ограбили офис микрозаймов

Преступник объявлен в розыск.

Сегодня в Липецке около полудня ограбили офис микрозаймов "Русские деньги" в поселке Тракторостроителей. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступник с использованием предмета, похожего на оружие похитил 4000 рублей.

По подозрению в совершении преступления Отдел полиции №6 УМВД по Липецку разыскивает мужчину со следующими приметами:

"На вид 30 лет, рост 180-187 см, худощавого телосложения, имеются усы и борода. Был одет в куртку светлого цвета с черными вставками в виде полосок сзади, кроссовки темного цвета с белой подошвой и тремя белыми полосами".



Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности подозреваемого или обстоятельствах совершения данного преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 02, 46-20-02 или в ближайшее отделение полиции.