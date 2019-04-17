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32 минуты назад
Липецкая вечЁрка: допрос Иванова, коммунальный бардак и приключения сомалийца
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 17 апреля.
Мэр ушел, а интерес к нему остался. Как у липчан, так и у правоохранительных органов. Ведь «Бывшего мэра Липецка, ныне и.о главы Тербунского района, допрашивают по делу ФКР». Что Сергей Иванов может рассказать следователям? Липчане высказывают предположения в комментариях.
«Это бардак, конечно!», решил вице-губернатор Илья Тузов, окунувшись в ситуацию с липецкой коммуналкой. Перелопатив внушительную стопку жалоб липчан, вице-губернатор констатировал, что в сфере обеспечения липчан горячей водой и отоплением сложилась критическая ситуация. Например, жильцам дома по улице Меркулова, 31 возможно избыточное предъявление к оплате за горячую воду и тепло суммы в 759 тысяч рублей!
А вот сюжет или для детектива, или для комедии – « Приключения сомалийца в Липецке». Как и знаменитые киношные итальянцы, студент ЛГПУ рванул за легким заработком. Друзья предложили ему разбогатеть на Украине. Но в планы вмешались пограничники...
Тем временем астрологи анонсировали красивый весенний звездопад. За час можно будет загадать порядка 20 желаний! Что загадаете?
«Это бардак, конечно!», решил вице-губернатор Илья Тузов, окунувшись в ситуацию с липецкой коммуналкой. Перелопатив внушительную стопку жалоб липчан, вице-губернатор констатировал, что в сфере обеспечения липчан горячей водой и отоплением сложилась критическая ситуация. Например, жильцам дома по улице Меркулова, 31 возможно избыточное предъявление к оплате за горячую воду и тепло суммы в 759 тысяч рублей!
А вот сюжет или для детектива, или для комедии – « Приключения сомалийца в Липецке». Как и знаменитые киношные итальянцы, студент ЛГПУ рванул за легким заработком. Друзья предложили ему разбогатеть на Украине. Но в планы вмешались пограничники...
Тем временем астрологи анонсировали красивый весенний звездопад. За час можно будет загадать порядка 20 желаний! Что загадаете?
Татьяна
Это бардак конечно!