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32 минуты назад

Липецкая вечЁрка: допрос Иванова, коммунальный бардак и приключения сомалийца

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: допрос Иванова, коммунальный бардак и приключения сомалийца

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 17 апреля.

Мэр ушел, а интерес к нему остался. Как у липчан, так и у правоохранительных органов. Ведь «Бывшего мэра Липецка, ныне и.о главы Тербунского района, допрашивают по делу ФКР». Что Сергей Иванов может рассказать следователям? Липчане высказывают предположения в комментариях.

«Это бардак, конечно!», решил вице-губернатор Илья Тузов, окунувшись в ситуацию с липецкой коммуналкой. Перелопатив внушительную стопку жалоб липчан, вице-губернатор констатировал, что в сфере обеспечения липчан горячей водой и отоплением сложилась критическая ситуация. Например, жильцам дома по улице Меркулова, 31 возможно избыточное предъявление к оплате за горячую воду и тепло суммы в 759 тысяч рублей!

А вот сюжет или для детектива, или для комедии – « Приключения сомалийца в Липецке». Как и знаменитые киношные итальянцы, студент ЛГПУ рванул за легким заработком. Друзья предложили ему разбогатеть на Украине. Но в планы вмешались пограничники...

Тем временем астрологи анонсировали красивый весенний звездопад. За час можно будет загадать порядка 20 желаний! Что загадаете?
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (2)

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Татьяна

18 секунд назад
Почему вопрос возник только по дому на улице Меркулова??? Надо все дома проверять!!!!!!
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Это бардак конечно!

15 минут назад
Три месяца потрачено на перелопачивание жалоб! Ай, молодца! С такой эффективностью страшно представить сроки решений хоть одной проблемы... kpi минус 146%
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