Происшествия

11 минут назад

Жесткую аварию с «Лексусом» и «Маздой» записала камера наблюдения

198
#авария #ДТП

От удара «Лексус» опрокинулся.

Загрузка плеера
Сегодня в Липецке на улице Циолковского столкнулись автомобили «Лексус» и «Мазда». ДТП произошло в 08.45 на выезде с транспортного кольца. 

Как рассказали  GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, авария обошлась без пострадавших. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

198
#авария #ДТП

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

За убитого лебедя житель области заплатит государству 10 тысяч рублей
#браконьерство
10
За убитого лебедя житель области заплатит государству 10 тысяч рублей

сегодня, 13:26

Происшествия
Ребенок пострадал во врезавшемся в столб «Субару»
#авария #ДТП
23
Ребенок пострадал во врезавшемся в столб «Субару»

сегодня, 13:10

Происшествия
Прокуратура внесла представление главе Задонского района Григорию Мосолову
#забастовка #водители #Задонск
26
Прокуратура внесла представление главе Задонского района Григорию Мосолову

сегодня, 11:49

Происшествия
Бывшего мэра Липецка, ныне и.о главы Тербунского района, допрашивают по делу ФКР
#Иванов #ФКР
137
Бывшего мэра Липецка, ныне и.о главы Тербунского района, допрашивают по делу ФКР

сегодня, 11:37

Происшествия
Прокуратура потребовала жесткого наказания для педагогов скрывших надругательство над студентом
#насильственные действия
59
Прокуратура потребовала жесткого наказания для педагогов скрывших надругательство над студентом

сегодня, 11:32

Происшествия
Акты вандализма в Ельце продолжаются
#вандализм
22
Акты вандализма в Ельце продолжаются

сегодня, 10:54

Происшествия