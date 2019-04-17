Происшествия
11 минут назад
Жесткую аварию с «Лексусом» и «Маздой» записала камера наблюдения
От удара «Лексус» опрокинулся.
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Сегодня в Липецке на улице Циолковского столкнулись автомобили «Лексус» и «Мазда». ДТП произошло в 08.45 на выезде с транспортного кольца.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, авария обошлась без пострадавших. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, авария обошлась без пострадавших. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.