В Липецкой области ночью заморозки до -4

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на юго-восточной периферии холодного арктического антициклона, атмосферное давление на территории региона будет расти, ожидается прохладная сухая погода.



Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем составит от 6 до 11 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 8 до 10 градусов тепла.



День 18 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 9 градусов мороза.



