Погода в Липецке

36 минут назад

В Липецкой области ночью заморозки до -4

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#заморозки
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В Липецкой области ночью заморозки до -4

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на юго-восточной периферии холодного арктического антициклона, атмосферное давление на территории региона будет расти, ожидается прохладная сухая погода. 


Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 апреля в Липецкой области  переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем составит от 6 до 11 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 8 до 10 градусов тепла.

День 18 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 9 градусов мороза.

411
#заморозки
1

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