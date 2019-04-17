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Россия скорректирует космическую стратегию
Космическая стратегия России будет скорректирована с учетом современных мировых тенденций. Такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам расширенного заседания Совета безопасности.
«Я бы вложил средства в создание кадрового потенциала. Например, сделал бы специальные стипендии в разных техникумах или открыл программу по подготовке среднего технического персонала», — заявил академик РАН, заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.
Корректировки к Основам государственной политики России в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу должны быть представлены к 15 июля.