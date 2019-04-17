В России

36 минут назад

Россия скорректирует космическую стратегию

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Космическая стратегия России будет скорректирована с учетом современных мировых тенденций. Такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам расширенного заседания Совета безопасности. 

Эксперты сообщили «Известиям», что для модернизации космической отрасли необходимо переоснастить предприятия и начать создавать новые программы обучения инженеров и техников среднего звена. 

«Я бы вложил средства в создание кадрового потенциала. Например, сделал бы специальные стипендии в разных техникумах или открыл программу по подготовке среднего технического персонала», — заявил академик РАН, заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый. 

Корректировки к Основам государственной политики России в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу должны быть представлены к 15 июля. 
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