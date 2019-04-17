Поезд Победы прибывает в Липецк 26 апреля

В преддверии Дня Победы 26 апреля в 16.47 на железнодорожный вокзал станции Липецк прибывает «Поезд Победы».

Как сообщает пресс-служба администрации Лиецка, ретро-поезд в составе действующего паровоза, четырех вагонов-теплушек, вагона-музея и двух платформ с образцами военной техники периода Великой Отечественной войны, в сопровождении артистов отправиться со станции Прохоровка 22 апреля. Состав проследует по Белгородской Воронежской, Саратовской, Тамбовской и Липецкой областям.

Во время остановки в Липецке планируется проведение торжественного митинга и концерта. Липчане также смогут осмотреть экспонаты музея и военную технику, в том числе 30-тонный танк Т-34, который в составе 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса дошёл до Берлина.

Специальный историко-патриотический проект «Поезд Победы» организован Юго-Восточной железной дорогой. Помимо Липецка Поезд Победы сделает остановки на ст. Грязи 25 апреля в 15.42 и ст. Елец 26 апреля в 10.30.