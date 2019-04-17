Общество

43 минуты назад

Поезд Победы прибывает в Липецк 26 апреля

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#День Победы
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Поезд Победы прибывает в Липецк 26 апреля

В преддверии Дня Победы 26 апреля  в 16.47 на железнодорожный вокзал станции Липецк прибывает «Поезд Победы».

Как сообщает пресс-служба администрации Лиецка, ретро-поезд в составе действующего паровоза, четырех вагонов-теплушек, вагона-музея и двух платформ с образцами военной техники периода Великой Отечественной войны, в сопровождении артистов отправиться со станции Прохоровка 22 апреля. Состав проследует по Белгородской Воронежской, Саратовской, Тамбовской и Липецкой областям.

Во время остановки  в Липецке планируется проведение торжественного митинга и концерта. Липчане также смогут осмотреть экспонаты музея и военную технику, в том числе 30-тонный танк Т-34, который в составе 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса дошёл до Берлина.

Специальный историко-патриотический проект «Поезд Победы»  организован Юго-Восточной железной дорогой. Помимо Липецка Поезд Победы сделает остановки на ст. Грязи 25 апреля в 15.42 и ст. Елец 26 апреля в 10.30.

3 368
#День Победы
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Комментарии (3)

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Ромео

3 минуты назад
Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать---- http://gg.gg/msblog
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Ромео

3 минуты назад
Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать----- http: * .tk/nnblog
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дежавю

30 минут назад
Назад в будущее !
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