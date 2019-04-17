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сегодня, 16:36

Банкам могут запретить замораживать счета россиян

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#кредиты
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ «О противодействии легализации...», с которым ознакомились «Известия»

Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов, необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска. 

Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своим внутренними правилами, не объясняя причин клиентам. 

По мнению Минфина, такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц. 

Эксперты из банков считают, что эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота в стране. 
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#кредиты

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