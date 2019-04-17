Липчане уже неделю «любуются» на плоды своего труда

Управляющая компания «кинула» жильцов.

С прекрасным настроем навести чистоту на прошлой неделе выходили на серию субботников жильцы трех домов на улице Липовская. Липчане убрали придомовую территорию от мусора, расчистили детскую площадку. Красота! Но в этой бочке меда нашлась ложка дегтя: участники субботника уже неделю «любуются» на плоды своего труда — мешки с мусором.- Еще до старта субботников мы договорились с нашей управляющей компанией «Комфорт-Л» о вывозе мусора после уборки. Там нам пообещали сразу же забрать мешки. А потом начали кормить «завтраками». Сегодня наше терпение лопнуло — сколько можно смотреть на эти мешки — и мы снова позвонили в приемную. Там там гаркнули, что машин пока нет, а когда будут — неизвестно. А потом и просто стали игнорировать — сбрасывать звонки, - жалуется участница субботников Ирина.Связаться с УК, и правда, нелегкая задачи: звонки корреспондентов GOROD48 там тоже игнорируют. Ответ на вопрос, как липчанам быть в такой ситуации, дали в городском департаменте ЖКХ. Там участникам субботника рекомендуют пожаловаться на «Комфорт-Л» в Государственную жилищную инспекцию. ГЖИ имеет право заставить «управляшку» исполнить свое обещание.