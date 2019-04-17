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Липчане уже неделю «любуются» на плоды своего труда

19 925
#субботник #управляющая компания
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Липчане уже неделю «любуются» на плоды своего труда

Управляющая компания «кинула» жильцов.

С прекрасным настроем навести чистоту на прошлой неделе выходили на серию субботников жильцы трех домов на улице Липовская. Липчане убрали придомовую территорию от мусора, расчистили детскую площадку. Красота! Но в этой бочке меда нашлась ложка дегтя: участники субботника уже неделю «любуются» на плоды своего труда — мешки с мусором.

- Еще до старта субботников мы договорились с нашей управляющей компанией «Комфорт-Л» о вывозе мусора после уборки. Там нам пообещали сразу же забрать мешки. А потом начали кормить «завтраками». Сегодня наше терпение лопнуло — сколько можно смотреть на эти мешки — и мы снова позвонили в приемную. Там там гаркнули, что машин пока нет, а когда будут — неизвестно. А потом и просто стали игнорировать — сбрасывать звонки, - жалуется участница субботников Ирина.

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Связаться с УК, и правда, нелегкая задачи: звонки корреспондентов GOROD48 там тоже игнорируют. Ответ на вопрос, как липчанам быть в такой ситуации, дали в городском департаменте ЖКХ. Там участникам субботника рекомендуют пожаловаться на «Комфорт-Л» в Государственную жилищную инспекцию. ГЖИ имеет право заставить «управляшку» исполнить свое обещание.



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19 925
#субботник #управляющая компания
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сельдерей не растет на Елецком.

1 минуту назад
глупому Сенсею,Сенсей все может запихнуть,в том числе и себе в зад,поэтому он знает о чем говорит,опыт у него по запихиванию в дырки инородных предметов очень большой.
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Ромео

2 минуты назад
Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать---- http://gg.gg/msblog
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Люда

2 минуты назад
Потому что автохлам не даёт проехать ни скорой , ни помойке
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кн

5 минут назад
на пришвина такая же картина
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Сельдерей не растет на Елецком.

18 минут назад
На Елецком еще и не то можно увидеть.
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гость

35 минут назад
И так у нас всегда. По несколько лет лежат повсюду наметенные кучи листьев с ветками, остаются на зиму. Липчан этим не удивишь. Этот мусор еще хорошо что в мешках.
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бизнес-вумен Уваркиной

40 минут назад
Мадам, займитесь делом! Довольно пиар-ссесий(
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глупому Сенсею

41 минуту назад
Столько мешков ты в несколько контейнеров не запихнёшь. И в них уже и без того полно пищевого мусора.
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ТАК ПО ВСЕМ КВАРТАЛАМ СЕЙЧАС

43 минуты назад
По всем кварталам, что обслуживает "Комфорт-Л". Чем Уваркина занимается в мэрии не пойму?
ответить

ТАК ПО ВСЕМ КВАРТАЛАМ СНЙЧАС

43 минуты назад
По всем кварталам, что обслуживает "Комфорт-Л". Чем Уваркина занимается в мэрии не пойму.
ответить
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