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Доброе утро, Липецк!
На календаре 18 апреля 2019 года. Сегодня день воинской славы в честь победы русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере.
В этот день жизнь кипела во все времена и во всех уголках мира
Например, в 1846 году 18 апреля американский изобретатель Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.
В 1902 году в Великобритании впервые применили метод дактилоскопии для опознания преступника. Без преувеличения: это был переворот в криминалистике.
В относительно еще молодой Советской республике, в 1928 году вышел номер газеты «Правда» с материалом Максима Горького, в котором он назвал джаз «музыкой толстых». Этому музыкальному направлению здорово досталось от «буревестника революции», он буквально приговорил джаз на многие годы к опале. А ведь это он еще рэп нее слышал!
Музыкальная пауза
Приличная музыка с утра, говорят, помогает жить. Или не помогает. Но так и быть, пусть будет.
В Липецкой области заморозки
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на юго-восточной периферии холодного арктического антициклона, атмосферное давление на территории региона будет расти, ожидается прохладная сухая погода. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем составит от 6 до 11 градусов тепла.
Транспорт
Четверг - это уже почти пятница. С этим настроением и предлагаем отправиться на работу. Как добраться быстрее всего и не угодить в пробку - подскажет карта.
Снова без воды и электроэнергии
В связи с ремонтными работами 18 апреля на сетях электроснабжения будет отключена
электроэнергия в жилых домах частного сектора:
1. с 9:00 до 16:00 по ул. Варшавская, ул. Патриотическая, ул. Добровская,
ул. Рихарда Зорге, ул. Олимпийская, ул. Постышева, ул. Бурлакова;
2. с 9:00 до 17:00 по ул. Павлова, ул. Елецкая, ул. Карьерная, ул. Лескова, ул. 9 января.
В связи с производством ремонтных работ сегодня будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
1. С 9:00 до 17:00 по ул. Меркулова, 43, 51а, 55, 57, пр. 60 лет СССР, 3, 5, 7,
15, 21, пр. Победы, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 132, ул. Катукова, 4, 8, 10, 12, 14;
2. С 10:00 до 20:00 по ул. Индустриальная, ул. 2- ая Индустриальная, ул. Зоологическая,
ул. Полярная, ул. Садовая, ул. Смоленская, ул. Сенная, пер. Рядовой, ул. Буденного, ул. Небесная, ул. Сырская.
Тем временем
«Опыты на крысах помогли ученым доказать, что окситоцин, гормон семейного счастья, не только блокирует действие алкоголя на мозг человека, но и подавляет желание выпить новую порцию спиртного», - результаты таких опытов, как сообщает РИА Новости, были опубликованы в журнале PLOS Biology.
Вывод у ученых какой? Что окситоцин можно применять для борьбы с различными формами алкоголизма. Делали они как: поили крыс, потом вводили им окситоцин. Крысы сразу трезвели, переставали нести бред и приставать ко всем с вопросом «Ты меня уважаешь?», надевали галстук, брали портфель и шли на работу. Пока, правда, не выяснено, испытывали ли крысы похмелье.
Итак, с новым днем весны тебя, Липецк! Читай свежие новости на портале GOROD48!