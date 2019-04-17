В России
14 минут назад
В России планируют поднять детские пособия
Повышение выплат анонсировал Дмитрий Медведев.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости повышения ежемесячного пособия для матерей. Он анонсировал увеличение выплат по уходу за ребёнком после 1,5 лет с 2020 года. Заявление было сделано в Госдуме, где Медведев выступал с отчетом о результатах работы правительства РФ.
- Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении этого пособия. Сейчас готовятся предложения, чтобы оно носило адресный характер. Чтобы его реально получали те, кто в нем безусловно нуждается, чтобы это была весомая добавка в семейный бюджет, - уточнил Медведев.
Премьер отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Путиным, и выразил уверенность в том, что необходимые решения будут приняты, подчеркивает « Лента.ру».
- Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении этого пособия. Сейчас готовятся предложения, чтобы оно носило адресный характер. Чтобы его реально получали те, кто в нем безусловно нуждается, чтобы это была весомая добавка в семейный бюджет, - уточнил Медведев.
Премьер отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Путиным, и выразил уверенность в том, что необходимые решения будут приняты, подчеркивает « Лента.ру».