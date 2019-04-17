В России

14 минут назад

В России планируют поднять детские пособия

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#пособия #дети
В России планируют поднять детские пособия

Повышение выплат анонсировал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости повышения ежемесячного пособия для матерей. Он анонсировал увеличение выплат по уходу за ребёнком после 1,5 лет с 2020 года. Заявление было сделано в Госдуме, где Медведев выступал с отчетом о результатах работы правительства РФ.

- Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении этого пособия. Сейчас готовятся предложения, чтобы оно носило адресный характер. Чтобы его реально получали те, кто в нем безусловно нуждается, чтобы это была весомая добавка в семейный бюджет, - уточнил Медведев.

Премьер отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Путиным, и выразил уверенность в том, что необходимые решения будут приняты, подчеркивает « Лента.ру».
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#пособия #дети

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