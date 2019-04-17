В России
20 минут назад
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до конца сентября
Суд отклонил апелляцию защиты.
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает РИА Новости. Мосгорсуд в признал законным продление срока содержания под стражей до 25 сентября.Фигурантов дела не доставляли в суд для рассмотрения жалоб — все четверо выступали по видеосвязи из СИЗО.
8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже уголовное дело переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Александра Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в двух эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства. Кирилла Кокорина, видимо, как самого активного участника драк, обвиняют в трех эпизодах побоев и одном - хулиганства.
Мамаев и Кокорин были арестованы в октябре прошлого года. Они содержатся в следственном изоляторе № 2 «Бутырка».
8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже уголовное дело переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Александра Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в двух эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства. Кирилла Кокорина, видимо, как самого активного участника драк, обвиняют в трех эпизодах побоев и одном - хулиганства.
Мамаев и Кокорин были арестованы в октябре прошлого года. Они содержатся в следственном изоляторе № 2 «Бутырка».