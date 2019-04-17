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27 минут назад

Шпиль собора Парижской Богоматери выберут по конкурсу

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#шпиль #пожар #конкурс #Париж
Шпиль собора Парижской Богоматери выберут по конкурсу

Конкурсы представят проекты его восстановления.

Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром. По словам премьера, конкурс "позволит установить, стоит ли восстанавливать шпиль... в его исходном виде, или же нужен новый шпиль".

Архитектором старого шпиля в XIX веке был Эжен Виолле-ле-Дюк, уточняет ТАСС. Предыдущий шпиль был демонтирован во время Великой французской революции в конце XVIII столетия.

Напомним, вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери начался крупный пожар, который удалось потушить лишь к утру вторника. В результате обрушился шпиль собора и сгорела вся крыша, однако основа Нотр-Дама и главные произведения искусства уцелели.
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#шпиль #пожар #конкурс #Париж

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