В России

34 минуты назад

Уборщик аэропорта обокрал транзитную пассажирку

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#кража #аэропорт
Уборщик аэропорта обокрал транзитную пассажирку

У женщины пропал конверт с $ 3 600.

Уборщик аэропорта «Шереметьево» похитил конверт с 3,6 тысячи долларов у пассажирки транзитного рейса Сеул – Москва – Санкт-Петербург, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Вычислить преступника помогли записи с камер наблюдения. Виновником оказался приезжий из Узбекистана, который нашел случайно выроненный пассажиркой конверт и присвоил его себе.

Полицейским удалось задержать нарушителя, когда он пытался улететь в Узбекистан. Часть найденных денег у уборщика забрали, а другую часть нашли у его родственника в квартире, дополняет «Лента.ру».
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#кража #аэропорт

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