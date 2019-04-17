В России
34 минуты назад
Уборщик аэропорта обокрал транзитную пассажирку
У женщины пропал конверт с $ 3 600.
Уборщик аэропорта «Шереметьево» похитил конверт с 3,6 тысячи долларов у пассажирки транзитного рейса Сеул – Москва – Санкт-Петербург, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Вычислить преступника помогли записи с камер наблюдения. Виновником оказался приезжий из Узбекистана, который нашел случайно выроненный пассажиркой конверт и присвоил его себе.
Полицейским удалось задержать нарушителя, когда он пытался улететь в Узбекистан. Часть найденных денег у уборщика забрали, а другую часть нашли у его родственника в квартире, дополняет «Лента.ру».
Вычислить преступника помогли записи с камер наблюдения. Виновником оказался приезжий из Узбекистана, который нашел случайно выроненный пассажиркой конверт и присвоил его себе.
Полицейским удалось задержать нарушителя, когда он пытался улететь в Узбекистан. Часть найденных денег у уборщика забрали, а другую часть нашли у его родственника в квартире, дополняет «Лента.ру».