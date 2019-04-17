Общество

42 минуты назад

Московские трамваи примут первых пассажиров уже в мае

8 786
#транспорт
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Московские трамваи примут первых пассажиров уже в мае

В конце марта трамвайный парк Липецка пополнили 12 вагонов. Технику на безвозмездной основе в рамках Соглашения  о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве передали из столицы. Сегодня доставленный из Москвы транспорт проинспектировал заместитель главы администрации Липецка Константин Власов.               

- Трамваи в областном центре не обновляли с 1992 года. Таким образом, средний возраст машин – 29,5 лет. В парке «Липецкпассажиртранс» насчитывается 43 единицы рельсового транспорта. Из них 30 выходят на линию. Остальные также находятся в исправном состоянии, просто именно столько единиц подвижного состава нужно городу при существующей маршрутной сети. Вместе с тем, класс вагонов, доставленных из Москвы, выше. Поэтому и энергоэффективность, и комфорт для пассажиров здесь на качественно другом уровне, - рассказал Константин Власов.

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Как отмечают в пресс-служба администрации Липецка, вагоны, произведенные на Усть-Катавском заводе с 2002 по 2005 годы, практически готовы к эксплуатации. Необходим только косметический ремонт салона и проверка целостности основных агрегатов, которые могли повредиться при транспортировке.

Скоро машины отправятся по новым маршрутам, основным из которых станет направление металлургического комбината.

- Доменная печь №6, Стан 2000 -  это локации, где, на сегодняшний день, альтернативы трамвайному движению нет. Впрочем, вместимость данного вида транспорта превышает количество пассажиров, которое может забрать автобус. Поэтому он отлично справляется с возрастающим потоком перед началом и после окончания смены на комбинате. Поэтому мы завершим технический осмотр, оснащение системами навигации, автоматизированной оплаты проезда, и уже в мае трамваи выйдут на линию в Липецке и примут первых пассажиров, - подытожил заместитель главы администрации Липецка Константин Власов.


8 786
#транспорт
1

Комментарии (8)

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Подачки собираем

1 минуту назад
Налоги отправляем в Москву на новый транспорт, а нам списанные 15-летние с барского плеча, позор!
ответить

Правдоруб

8 минут назад
Какой позор власти!!!
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НЕ ПАТРИОТ

20 минут назад
#поехали_на_новом
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пацан

27 минут назад
мы хохлы
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Да , всю хрень в Липецк тащат

29 минут назад
Что Лысого кассира, что раздолбаные трамваи, что губастую шмару. На тебе боже, что мне не гоже.
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Эт хорошо

29 минут назад
Пол в трамваях в ужасном состоянии. Нужно менять. А так вроде бы и ничего.
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Мотя

30 минут назад
Гремят, как вагонетки! Кто будет в них едить, оглохнут через месяц. Потому Москва и и збавилась от них. Лично я никогда не сажусь в усть-катавские- шумоизоляции никакой! Все во вред липчанам
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крутяк

33 минуты назад
за бомжами донашивать
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