Московские трамваи примут первых пассажиров уже в мае

В конце марта трамвайный парк Липецка пополнили 12 вагонов. Технику на безвозмездной основе в рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве передали из столицы. Сегодня доставленный из Москвы транспорт проинспектировал заместитель главы администрации Липецка Константин Власов.

- Трамваи в областном центре не обновляли с 1992 года. Таким образом, средний возраст машин – 29,5 лет. В парке «Липецкпассажиртранс» насчитывается 43 единицы рельсового транспорта. Из них 30 выходят на линию. Остальные также находятся в исправном состоянии, просто именно столько единиц подвижного состава нужно городу при существующей маршрутной сети. Вместе с тем, класс вагонов, доставленных из Москвы, выше. Поэтому и энергоэффективность, и комфорт для пассажиров здесь на качественно другом уровне, - рассказал Константин Власов.Как отмечают в пресс-служба администрации Липецка, вагоны, произведенные на Усть-Катавском заводе с 2002 по 2005 годы, практически готовы к эксплуатации. Необходим только косметический ремонт салона и проверка целостности основных агрегатов, которые могли повредиться при транспортировке.Скоро машины отправятся по новым маршрутам, основным из которых станет направление металлургического комбината.- Доменная печь №6, Стан 2000 - это локации, где, на сегодняшний день, альтернативы трамвайному движению нет. Впрочем, вместимость данного вида транспорта превышает количество пассажиров, которое может забрать автобус. Поэтому он отлично справляется с возрастающим потоком перед началом и после окончания смены на комбинате. Поэтому мы завершим технический осмотр, оснащение системами навигации, автоматизированной оплаты проезда, и уже в мае трамваи выйдут на линию в Липецке и примут первых пассажиров, - подытожил заместитель главы администрации Липецка Константин Власов.