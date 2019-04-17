42 минуты назад
Московские трамваи примут первых пассажиров уже в мае
В конце марта трамвайный парк Липецка пополнили 12 вагонов. Технику на безвозмездной основе в рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве передали из столицы. Сегодня доставленный из Москвы транспорт проинспектировал заместитель главы администрации Липецка Константин Власов.
Как отмечают в пресс-служба администрации Липецка, вагоны, произведенные на Усть-Катавском заводе с 2002 по 2005 годы, практически готовы к эксплуатации. Необходим только косметический ремонт салона и проверка целостности основных агрегатов, которые могли повредиться при транспортировке.
Скоро машины отправятся по новым маршрутам, основным из которых станет направление металлургического комбината.
- Доменная печь №6, Стан 2000 - это локации, где, на сегодняшний день, альтернативы трамвайному движению нет. Впрочем, вместимость данного вида транспорта превышает количество пассажиров, которое может забрать автобус. Поэтому он отлично справляется с возрастающим потоком перед началом и после окончания смены на комбинате. Поэтому мы завершим технический осмотр, оснащение системами навигации, автоматизированной оплаты проезда, и уже в мае трамваи выйдут на линию в Липецке и примут первых пассажиров, - подытожил заместитель главы администрации Липецка Константин Власов.
Подачки собираем
Правдоруб
НЕ ПАТРИОТ
пацан
Да , всю хрень в Липецк тащат
Эт хорошо
Мотя
крутяк