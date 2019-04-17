В России
57 минут назад
Медведев не исключил снижения НДС
Но только на ягоды и фрукты.
Премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета правительства России перед Госдумой рассказал о вариантах поддержки российских производителей фруктов и ягод, которые сейчас прорабатываются кабмином, пишет РБК.
- Наши дети и вообще все граждане нашей страны должны иметь разнообразный стол, включая фрукты, соки и ягоды. Поэтому в настоящий момент по моему поручению прорабатываются два варианта решения этой задачи. Первый - дать субсидию всем российским производителям фруктов и ягод для того, чтобы их продукция была в лучших конкурентных условиях, чем та продукция, которая поставляется из-за границы, поскольку до сих пор значительный объем фруктов и ягод поставляется из-за границы. Второй вариант - просто унифицировать ставку [НДС] на уровне 10%, - цитирует Медведева ТАСС.
Он добавил, что, в случае понижения ставки НДС это будет означать и частичную поддержку тех, кто поставляет фрукты из-за границы.
- Наши дети и вообще все граждане нашей страны должны иметь разнообразный стол, включая фрукты, соки и ягоды. Поэтому в настоящий момент по моему поручению прорабатываются два варианта решения этой задачи. Первый - дать субсидию всем российским производителям фруктов и ягод для того, чтобы их продукция была в лучших конкурентных условиях, чем та продукция, которая поставляется из-за границы, поскольку до сих пор значительный объем фруктов и ягод поставляется из-за границы. Второй вариант - просто унифицировать ставку [НДС] на уровне 10%, - цитирует Медведева ТАСС.
Он добавил, что, в случае понижения ставки НДС это будет означать и частичную поддержку тех, кто поставляет фрукты из-за границы.