В России

57 минут назад

Медведев не исключил снижения НДС

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#НДС #Дмитрий Медведев
Медведев не исключил снижения НДС

Но только на ягоды и фрукты.

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета правительства России перед Госдумой рассказал о вариантах поддержки российских производителей фруктов и ягод, которые сейчас прорабатываются кабмином, пишет РБК.

- Наши дети и вообще все граждане нашей страны должны иметь разнообразный стол, включая фрукты, соки и ягоды. Поэтому в настоящий момент по моему поручению прорабатываются два варианта решения этой задачи. Первый - дать субсидию всем российским производителям фруктов и ягод для того, чтобы их продукция была в лучших конкурентных условиях, чем та продукция, которая поставляется из-за границы, поскольку до сих пор значительный объем фруктов и ягод поставляется из-за границы. Второй вариант - просто унифицировать ставку [НДС] на уровне 10%, - цитирует Медведева ТАСС.

Он добавил, что, в случае понижения ставки НДС это будет означать и частичную поддержку тех, кто поставляет фрукты из-за границы.
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#НДС #Дмитрий Медведев

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