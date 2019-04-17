В России

сегодня, 15:12

19 млн россиян — бедные

168
#бедность #Дмитрий Медведев
19 млн россиян — бедные

Эту цифру озвучил Дмитрий Медведева.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.

- Жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн чел живут так, как жить не должны, - цитирует Дмитрия Медведева ОТР.

По его словам, причины для бедности всегда разные и с каждым случаем нужно разбираться отдельно. При этом, по мнению премьера, нужно смотреть не только на доходы семьи, но и на ее расходы. «И тогда поддержка государства будет по-настоящему адресной», — заявил он.

В рамках работы над данной проблемой был создан реестр малообеспеченных семей, в нем приводится «наиболее полная информация о тех, кому нужна помощь государства». По словам Медведева, пилотный проект запустили в восьми регионах, пишет РБК.
168
#бедность #Дмитрий Медведев

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России планируют поднять детские пособия
#пособия #дети
В России планируют поднять детские пособия

14 минут назад

В России
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до конца сентября
#Мамаев #Кокорин #драка
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до конца сентября

21 минуту назад

В России
Уборщик аэропорта обокрал транзитную пассажирку
#кража #аэропорт
Уборщик аэропорта обокрал транзитную пассажирку

35 минут назад

В России
Знаменитый хоккеист напал на девушку
#драка #хоккей
Знаменитый хоккеист напал на девушку

43 минуты назад

В России
Медведев не исключил снижения НДС
#НДС #Дмитрий Медведев
Медведев не исключил снижения НДС

58 минут назад

В России
Россию заполонили поддельные купюры в 2 000 рублей
#подделка #деньги
Россию заполонили поддельные купюры в 2 000 рублей

сегодня, 15:05

В России