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сегодня, 15:12
19 млн россиян — бедные
Эту цифру озвучил Дмитрий Медведева.
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
- Жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн чел живут так, как жить не должны, - цитирует Дмитрия Медведева ОТР.
По его словам, причины для бедности всегда разные и с каждым случаем нужно разбираться отдельно. При этом, по мнению премьера, нужно смотреть не только на доходы семьи, но и на ее расходы. «И тогда поддержка государства будет по-настоящему адресной», — заявил он.
В рамках работы над данной проблемой был создан реестр малообеспеченных семей, в нем приводится «наиболее полная информация о тех, кому нужна помощь государства». По словам Медведева, пилотный проект запустили в восьми регионах, пишет РБК.
- Жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн чел живут так, как жить не должны, - цитирует Дмитрия Медведева ОТР.
По его словам, причины для бедности всегда разные и с каждым случаем нужно разбираться отдельно. При этом, по мнению премьера, нужно смотреть не только на доходы семьи, но и на ее расходы. «И тогда поддержка государства будет по-настоящему адресной», — заявил он.
В рамках работы над данной проблемой был создан реестр малообеспеченных семей, в нем приводится «наиболее полная информация о тех, кому нужна помощь государства». По словам Медведева, пилотный проект запустили в восьми регионах, пишет РБК.
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