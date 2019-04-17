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Россию заполонили поддельные купюры в 2 000 рублей

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#подделка #деньги
Россию заполонили поддельные купюры в 2 000 рублей

На это обратили внимание в Центральном банке.

Банк России за январь - март текущего года выявил 8,9 тыс. поддельных купюр в банковской системе РФ, передает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

С начала 2019-го Банк России выявил больше фальшивых купюр номиналом 2 000 рублей, чем за весь прошлый год. За первый квартал текущего года обнаружили 680 фальшивых 2-тысячных банкнот. Для сравнения, за весь 2018-й их было 384. Этот номинал введен в обращение в конце 2017 года, удельный вес этих банкнот в общем количестве на 1 апреля составил 3 процента. Обычно злоумышленникам требуется несколько лет, чтобы освоить изготовление качественных подделок банкнот с новыми защитными свойствами, уточняет «Российская Газета».

При этом самой популярной купюрой для подделок остается 5-тысячная, дополняет РБК. Так, в первые три месяца текущего года были выявлены 6 220 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Фальшивых тысячных купюр было обнаружено 1 835 штук.
197
#подделка #деньги

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