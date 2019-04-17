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Актера Панкратова-Чёрного сняли с самолета
Артист должен был лететь из Барнаула.
Известного актера Александра Панкратова-Черного, который давал спектакль в Барнауле, сняли с авиарейса на Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей аэропорта. Причина — недопонимание между пассажиром и экипажем.
Конфликт попал на запись видеокамеры одного из пассажиров. В ролике видно, что Александр Панкратов-Черный говорит, что попросил 100 граммов водки. Актеру якобы ответили, что он не ведет себя адекватно и пьяница и алкоголик, поэтому просят задержать самолет. При этом многие комментаторы посчитали, что Панкратов-Черный полностью адекватен.
- Неадекватны действия бортпроводника. Актер летит бизнес-классом, и там он имеет право попросить алкоголь. А вызывать полицию, задерживать рейс, высаживать из самолета... это просто непрофессионализм бортпроводника, – написал один из них.
Рейс совершал борт компании «Аэрофлот». В авиакомпании сказали, что Панкратов-Черный летел бизнес-классом, он пришел на посадку в числе последних и «по внешним признакам находился в состоянии опьянения», пишет РБК.
- Просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требование нецензурной бранью. Несмотря на разъяснения о необходимости соблюдения правил авиакомпании, пассажир продолжал оскорбления. На устные и письменное предупреждения экипажа не реагировал, — сообщили в «Аэрофлоте».
Актера в итоге сняли с рейса из-за «создавшейся угрозе безопасности полета», он был передан полиции, добавили в пресс-службе перевозчика.
Сам актер попросил извинения у пассажиров рейса.
Конфликт попал на запись видеокамеры одного из пассажиров. В ролике видно, что Александр Панкратов-Черный говорит, что попросил 100 граммов водки. Актеру якобы ответили, что он не ведет себя адекватно и пьяница и алкоголик, поэтому просят задержать самолет. При этом многие комментаторы посчитали, что Панкратов-Черный полностью адекватен.
- Неадекватны действия бортпроводника. Актер летит бизнес-классом, и там он имеет право попросить алкоголь. А вызывать полицию, задерживать рейс, высаживать из самолета... это просто непрофессионализм бортпроводника, – написал один из них.
Рейс совершал борт компании «Аэрофлот». В авиакомпании сказали, что Панкратов-Черный летел бизнес-классом, он пришел на посадку в числе последних и «по внешним признакам находился в состоянии опьянения», пишет РБК.
- Просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требование нецензурной бранью. Несмотря на разъяснения о необходимости соблюдения правил авиакомпании, пассажир продолжал оскорбления. На устные и письменное предупреждения экипажа не реагировал, — сообщили в «Аэрофлоте».
Актера в итоге сняли с рейса из-за «создавшейся угрозе безопасности полета», он был передан полиции, добавили в пресс-службе перевозчика.
Сам актер попросил извинения у пассажиров рейса.
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