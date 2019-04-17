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Писатель Дмитрий Быков госпитализирован

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#инсульт #Дмитрий Быков
Писатель Дмитрий Быков госпитализирован

Ему стало плохо перед лекцией в Уфе.

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля, сообщает «Лента.ру». За час до запланированного выступления ему стало плохо. Днем ранее Быков провел лекцию в Екатеринбурге. Писатель и журналист Быков почувствовал себя плохо 16 апреля на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Уфу на встречу с читателями. Сразу после посадки его госпитализировали.

- Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления, — написал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram-канале.

Как сообщает РИА Новости, Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Этот диагноз еще не подтвержден, но состояние писателя остается стабильно тяжелым. «С ним работают лучшие республиканские специалисты, делают все необходимое для нормализации состояния пациента», сообщили агентству в Минздраве Башкирии.
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#инсульт #Дмитрий Быков

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