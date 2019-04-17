Общество

57 минут назад

В липецком зоопарке теперь есть Рикки, Тикки и Тави

2 458
#зоопарк
В липецком зоопарке теперь есть Рикки, Тикки и Тави

Возможно появятся и Вилли, Билли, Дилли, Надя и Гадя.

По результатам народного конкурса, объявленного липецким зоопарком, носух, живущих в зоопарке решили назвать по предложению семилетнего Жени Душкина: Рикки, Тикки и Тави.

"А для сурикат нам понравился вариант кличек, предложенный Фадеевой Юлией – ученицей 38 школы: Вилли, Билли, Дилли, Надя и Гадя", сообщают в липецком зоопарке.

С недавних пор липецкий зоопарк стал проводить конкурсе имен для своих обитателей. Так в результате конкурса недавно получили официальные клички яванские макаки, которых конфисковали у контрабандистов в аэропорту Домодедово и поселили в Липецке. Их, по предложению школьника, назвали Кай, Бек и Мук.

Фото: zoopark-rostov.ru
2 458
#зоопарк

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ага

33 минуты назад
Путин ,Медведев ,Матвиенко!.
ответить

Петрович

42 минуты назад
Дайте им другие клички - Гуля, Тинёк и Гребянёк. Народ Вам спасибо скажет!!!!
ответить

Еще в рубрике

Группа НЛМК выбрала 10 проектов в ходе Startup Tour для внедрения в компании
#инновации
Группа НЛМК выбрала 10 проектов в ходе Startup Tour для внедрения в компании

сегодня, 13:42

Общество
Илья Тузов: «Это бардак, конечно!»
#отопление #"Квадра"
43
Илья Тузов: «Это бардак, конечно!»

сегодня, 12:57

Общество
«Почетным гражданином» Липецка могут стать врач, артист, ветеран и бывший председатель горисполкома
#Почетные граждане
15
«Почетным гражданином» Липецка могут стать врач, артист, ветеран и бывший председатель горисполкома

сегодня, 11:11

Общество
Липчанин закрыл берег Воронежа забором и теперь может лишиться земельного участка
#водный кодекс #землевладение
20
Липчанин закрыл берег Воронежа забором и теперь может лишиться земельного участка

сегодня, 10:53

Общество
В Липецке автоинспекторы дежурят у пешеходных переходов
#ГИБДД
10
В Липецке автоинспекторы дежурят у пешеходных переходов

сегодня, 10:41

Общество
В Липецке скончался знаменитый математик
#Калитвин #ЛГПУ
В Липецке скончался знаменитый математик

сегодня, 10:18

Общество