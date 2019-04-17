В липецком зоопарке теперь есть Рикки, Тикки и Тави

Возможно появятся и Вилли, Билли, Дилли, Надя и Гадя.

По результатам народного конкурса, объявленного липецким зоопарком, носух, живущих в зоопарке решили назвать по предложению семилетнего Жени Душкина: Рикки, Тикки и Тави.



"А для сурикат нам понравился вариант кличек, предложенный Фадеевой Юлией – ученицей 38 школы: Вилли, Билли, Дилли, Надя и Гадя", сообщают в липецком зоопарке.



С недавних пор липецкий зоопарк стал проводить конкурсе имен для своих обитателей. Так в результате конкурса недавно получили официальные клички яванские макаки, которых конфисковали у контрабандистов в аэропорту Домодедово и поселили в Липецке. Их, по предложению школьника, назвали Кай, Бек и Мук.



Фото: zoopark-rostov.ru

