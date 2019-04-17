сегодня, 11:32
Прокуратура потребовала жесткого наказания для педагогов скрывших надругательство над студентом
Прокуратура провела проверку по факту укрывательства администрацией образовательного учреждения особо тяжкого преступления, совершенного в отношении несовершеннолетнего учащегося.
В этой связи, как сообщалось ранее, прокурор внес представление в адрес и.о. начальника Управления образования и науки области с требованием о привлечении должностных лиц учреждения, виновных в возникшей неприемлимой ситуации, к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.
Кроме того, сегодня материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
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