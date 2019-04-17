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Прокуратура потребовала жесткого наказания для педагогов скрывших надругательство над студентом

24 2061
#насильственные действия
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Прокуратура потребовала жесткого наказания для педагогов скрывших надругательство над студентом

Прокуратура провела проверку по факту укрывательства администрацией образовательного учреждения особо тяжкого преступления, совершенного в отношении несовершеннолетнего учащегося.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проверка установила, что должностные лица из числа администрации образовательного учреждения, располагавшими сведениями о совершении в отношении несовершеннолетнего учащегося другими несовершеннолетними учащимися особо тяжкого преступления, мер к информированию правоохранительных органов не приняли, почти месяц скрывая данный факт, тем самым, порождая у одной группы учащихся ощущение вседозволенности и безнаказанности, а у другой - страх перед невозможностью оградить себя от посягательств и издевательств.

В этой связи, как сообщалось ранее, прокурор внес представление в адрес и.о. начальника Управления образования и науки области с требованием о привлечении должностных лиц учреждения, виновных в возникшей неприемлимой ситуации, к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. 

Кроме того, сегодня материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Санкция статьи предусматривает наказание  в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
24 2061
#насильственные действия
1

Комментарии (25)

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Артур Ц.Рынок депутат

22 секунды назад
Таран со своей ШАЙКОЙ пора на Калыму.
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Нонка

4 минуты назад
Пед коллектив самоустранился ,спрятался ,затих .Стыдобище -собрание трусов !Уволить таких амеб .Учитель так называем Христа - * !
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Гостья

8 минут назад
Нео. Согласна. Что значит дисциплинарная ответственность с увольнением? Они намеренно скрывали преступление, тем самым порождая вседозволенность в стенах колледжа. И даже не это главное. Главное крикнуть. Педагоги этого колледжа, где ваша человечность то? Да как вам спалось, зная что один из ваших студентов на грани смерти даже моральной смерти, по вине ваших учеников и по вашей вине. Сволочи вы бессердечные, а не педагоги. Вам свиней пасти нельзя доверить, не то что детей. Тут во все колокола надо было бить, а вы на тормозах спустить захотели, даже не задумываясь о том, КАКИЕ "специалисты" выйдут из стен вашего колледжа и пойдут к ДЕТЯМ
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Липчанин

9 минут назад
* кто скрывал этот факт, необходимо лишить свободы, потому что это с их молчаливого согласия всё подобное происходит. Не зря говорят что простота хуже воровства
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Алексей. А

22 минуты назад
Валентина Сименновна, а причём тут таран он уже давно не министр, и вообще нормальный он мужик!
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Валентина Сименновна

26 минут назад
увольте Тарана он это не контролирует а я в шаколаде
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Нео

27 минут назад
Их не просто нужно наказывать а привлекать к Уголовной статье, к томуже наверняка не только они скрывали этот беспредел
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Нина

30 минут назад
педагог, Вы, самое главное, внимательно смотрите, чтобы Ваши собственные дети никого на швабру не надели... А то родители-то, зачастую, вообще никакого образования не получили, а туда же - человеков штампуют.
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ОДИН ГОЛОС

40 минут назад
ДИРЕКТОРА НЕМЕДЛЕННО УВОЛИТЬ И ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЧТОБЫ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БЫЛО
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Анна Алексеевна

41 минуту назад
Пострадавшему мальчику здоровья, здоровья, и еще раз здоровья, сил, чтобы все забыть побыстрее. Родителям - терпения. А подонкам - наказания по закону, сурового и справедливого. Зло, совершенное ими, вернется к ним.
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