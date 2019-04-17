«Почетным гражданином» Липецка могут стать врач, артист, ветеран и бывший председатель горисполкома

На заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике депутатам горсовета представили кандидатуры липчан, выдвинутых на звание «Почетный гражданин города Липецка» в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба Липецкого горсовета, на это звание претендуют заслуженный врач, ветеран Великой Отечественной войны, народный артист и бывший председатель горисполкома.Бюро Липецкого областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов выдвинуло кандидатуру Валерия Бородина.Валерий Бородин - бывший первый заместитель главы администрации Липецкой области, председатель Липецкого городского Совета депутатов, первый секретарь Липецкого горкома КПСС, председатель Липецкого горисполкома. За многолетний и добросовестный труд Валерию Бородину присвоено почетное звание «заслуженный экономист Российской Федерации», награжден знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком», почетной медалью Митрофана Клюева, знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью», юбилейной медалью «Во славу Липецкой области». Валерий Бородин инициатор принятия горисполкомом Липецка программы по обеспечению питьевой водой горожан, уделял особое внимание развитию материально-технической базы здравоохранения.Звание «Почетный гражданин города Липецка» может получить Людмила Кириллова.Известного липецкого врача выдвинул коллектив ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Людмила Кириллова – основоположник создания в нашем регионе службы профилактики и борьбы со СПИДом. Людмила Кириллова удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации», награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы, юбилейной медалью «Во славу Липецкой области», занесена на Доску почета и в книгу «Трудовая слава Липецкой области».Еще один кандидат на соискание звания - художественный руководитель и главный балетмейстер ОБУК «Театр танца «Казаки России», Народный артист РФ Леонид Милованов.Его выдвинул коллектив ОБУК «Театр танца «Казаки России». Леонид Милованов Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры, лауреат Премии степени Центрального Федерального округа в области литературы и искусства в номинации «За развитие и сохранение народного творчества, лауреат областной премии имени Т.Н. Хренникова. Известный липецкий балетмейстер награжден медалями «За заслуги перед городом Липецком», «Во славу Липецкой области», «За заслуги в борьбе с международным терроризмом», знаками отличия «За заслуги перед Липецкой областью», «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», занесен на доску Почета «Трудовая слава Липецкой области». Леонид Милованов действительный член Петровской академии наук и искусств, награжден Благодарностями Совета при Президенте РФ по делам казачества «За большой вклад в сохранение и развитие казачьей культуры», Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.На звание «Почетный гражданин города Липецка» претендует ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, член областного и городского Советов ветеранов войны и труда Андрей Самсонов.В годы Великой Отечественной войны он защищал Москву, Сталинград, освобождал Белоруссию. В мирное время служил в Забайкальском и Северном военных округах на командных должностях. Андрей Самсонов является старейшим участником ВОВ в нашем городе. Награжден орденами «Отечественной Войны II степени», «Красной Звезды», 21 медалью, в том числе «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Белоруссии», «За Победу над Германией», «За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне». Андрей Самсонов удостоен медали «Во славу Липецкой области», а также Знака отличия «За заслуги перед городом Липецком».Для опубликования и общественного обсуждения заявки будут направлены в областную газету «Липецкая газета». Депутаты горсовета изучат мнение липчан и выберут двух Почетных граждан в ходе тайного голосования на сессии городского парламента. Само награждение пройдет в День города.Напомним, что звание «Почетный гражданин города Липецка» присваивается жителям города, гражданам России, прославившим город и страну своим трудовым или героическим подвигом, которые своей деятельностью внесли особый вклад в развитие Липецка.