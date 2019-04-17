Общество

46 минут назад

Липчанин закрыл берег Воронежа забором и теперь может лишиться земельного участка

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#водный кодекс #землевладение
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Липчанин закрыл берег Воронежа забором и теперь может лишиться земельного участка

Липецкая межрайонной природоохранная прокуратура и специалисты Управления Росприроднадзора проверили заявление жителя села Крутогорье Липецкого района об  ограничении свободного доступа к реке Воронеж и незаконном оформлении прав на земельный участок в границах береговой полосы.

В селе Крутогорье проверяющие действительно нашли забор, которым местный житель ограничил доступ односельчан к реке Воронеж. Затем выяснилось, что часть огороженного участка находилась в границах береговой полосы реки Воронеж, что противоречит требованиям Водного кодекса РФ.

Теперь, как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, предприимчивому липчанину грозит ответственность по статье 8.12.1. КоАП РФ ("Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе") и аннулирование права собственности на земельный участок. 

Иск о признании регистрации права собственности незаконной и аннулировании регистрационной записи направлен в суд Липецким межрайонным природоохранным прокурором.

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#водный кодекс #землевладение
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Комментарии (7)

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Согласен

7 минут назад
В Капитанщино в районе детского санатория Мечта один умелец тоже соорудил забор - именно с целью не пропускать людей к реке, да еще посадил кассира-контролера - деньги собирать за проход к реке. И так уже несколько лет. И многие платят. Где госорганы? Что творится!
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Согласен

7 минут назад
В Капитанщино в районе детского санатория Мечта один умелец тоже соорудил забор - именно с целью не пропускать людей к реке, да еще посадил кассира-контролера - деньги собирать за проход к реке. И так уже несколько лет. И многие платят. Где госорганы? Что творится!
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Человек

9 минут назад
В Грязинском районе между с. Б. Самовец и дорогой Орел-Тамбов перекрыли воротами все подъезды к реке, пруду и местам отдыха, все молчат
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Боря

10 минут назад
А в с. Каменное Грязей заборы и постройки не искали?
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Вакула кузнец

12 минут назад
В добром сплошь и рядом , загородили , не подойдёшь к реке , обратите внимание !
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Эгоист

20 минут назад
Чересчур. Пусть снесёт часть забора, доступ обеспечит, ну штраф заплатит, но участка лишать...
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НА

22 минуты назад
Кол его
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