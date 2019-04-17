Липчанин закрыл берег Воронежа забором и теперь может лишиться земельного участка

Липецкая межрайонной природоохранная прокуратура и специалисты Управления Росприроднадзора проверили заявление жителя села Крутогорье Липецкого района об ограничении свободного доступа к реке Воронеж и незаконном оформлении прав на земельный участок в границах береговой полосы.

В селе Крутогорье проверяющие действительно нашли забор, которым местный житель ограничил доступ односельчан к реке Воронеж. Затем выяснилось, что часть огороженного участка находилась в границах береговой полосы реки Воронеж, что противоречит требованиям Водного кодекса РФ.

Теперь, как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, предприимчивому липчанину грозит ответственность по статье 8.12.1. КоАП РФ ("Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе") и аннулирование права собственности на земельный участок.

Иск о признании регистрации права собственности незаконной и аннулировании регистрационной записи направлен в суд Липецким межрайонным природоохранным прокурором.