Отцеубийца приговорен к 11 годам лишения свободы

Житель Липецкой области задушил отца коленом.



1 января этого года пьяный житель Лев-Толстовского района на почве внезапно возникших неприязненных отношений жестоко избил отца, нанеся ему множество ударов кулаками в т.ч. в область головы, а затем сдавил коленом его шею, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления.



По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а подозреваемый заключен под стражу.



Надзор за расследованием уголовного дела осуществляла прокуратура района.



В настоящее время районный суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорил к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

