Происшествия

50 минут назад

Отцеубийца приговорен к 11 годам лишения свободы

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#убийство
Отцеубийца приговорен к 11 годам лишения свободы

Житель Липецкой области задушил отца коленом.

1 января этого года пьяный житель Лев-Толстовского района на почве внезапно возникших неприязненных отношений жестоко избил  отца, нанеся ему множество ударов кулаками в т.ч. в область головы, а затем сдавил коленом его шею, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления. 

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а подозреваемый  заключен под стражу.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществляла прокуратура района.

В настоящее время  районный суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорил  к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.  

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
1 640
#убийство

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Эх

41 минуту назад
ондон однако
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