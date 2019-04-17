Общество
59 минут назад
В Липецке автоинспекторы дежурят у пешеходных переходов
Рейдовые мероприятия проводятся для снижения дорожных происшествий с участием пешеходов.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, дежурства проводятся у городских пешеходных переходов, где ранее регистрировались ДТП.
Также совместные наряды сотрудников ДПС и подразделений по делам несовершеннолетних дежурят у липецких школ, расположенных вблизи проезжей части. Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с детьми и взрослыми, акцентируя их внимание на неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.
Также совместные наряды сотрудников ДПС и подразделений по делам несовершеннолетних дежурят у липецких школ, расположенных вблизи проезжей части. Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с детьми и взрослыми, акцентируя их внимание на неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.
Гость
ССЕЛКИ
Мер
Водитель Заваркиной
Заваркина
Юрок Алтушок.