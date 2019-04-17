В Липецке автоинспекторы дежурят у пешеходных переходов

Рейдовые мероприятия проводятся для снижения дорожных происшествий с участием пешеходов.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, дежурства проводятся у городских пешеходных переходов, где ранее регистрировались ДТП.



Также совместные наряды сотрудников ДПС и подразделений по делам несовершеннолетних дежурят у липецких школ, расположенных вблизи проезжей части. Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с детьми и взрослыми, акцентируя их внимание на неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.



