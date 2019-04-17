Общество

59 минут назад

В Липецке автоинспекторы дежурят у пешеходных переходов

6 746
#ГИБДД
2
В Липецке автоинспекторы дежурят у пешеходных переходов

Рейдовые мероприятия проводятся для снижения дорожных происшествий с участием пешеходов. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, дежурства проводятся у городских пешеходных переходов, где ранее регистрировались ДТП.

Также совместные наряды сотрудников ДПС и подразделений по делам несовершеннолетних дежурят у липецких  школ, расположенных вблизи проезжей части. Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с детьми и взрослыми, акцентируя их внимание на неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

6 746
#ГИБДД
2

Комментарии (6)

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Гость

4 минуты назад
Надо побыстрее сделать всё платным
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ССЕЛКИ

21 минуту назад
Полный бред.
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Мер

24 минуты назад
Господин Панасович, Ваш сотрудник дежурит на пешеходном переходе, состояние которого не соответствует нормативным требованиям, дорожная разметка на нем не соответствует нормативным требованиям. Наверное инспектор уже составил протокол за данное нарушение.
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Водитель Заваркиной

28 минут назад
На 60 лет СССР
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Заваркина

52 минуты назад
Эй панаслоник а на каких пешеходах можно наблюдать работу инспекторов.
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Юрок Алтушок.

54 минуты назад
Наверное новый начальник гаи города Липецка данковской колбасы обожрался и за работу взялся.
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