Липчане увидят красивый звездопад

В небо стоит посмотреть ночью 22 - 23 апреля.

Жители Центральной России смогут увидеть первый звездопад весны, который считается одним из самых зрелищных, сообщает московский планетарий. Метеорный поток под названием Лириды достигнет своего пика в ночь с 22 на 23 апреля. При безоблачной погоде звездопад можно будет наблюдать даже без специального оптического оборудования. Правда, при этом, лучше находиться вдали от источников света.



Метеорный поток Лириды – ежегодное астрономическое событие. Каждый год, во второй половине апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, который оставила после себя комета C/1861 G1 Тэтчер. Частицы кометной пыли, входя в атмосферу Земли, сгорают яркими метеорами. Ожидается, что за один час в ночном небе будут пролетать до 20 "падающих звезд". Их скорость достигает 48 километров в секунду. Яркие световые треки, которые оставит после себя каждый метеор, видны в течение нескольких секунд.



Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. Самое старое упоминание родом из Китая. В нем написано, что «звезды падали как дождь» в ночь на 16 марта, 687 года до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронёсся метеорный шторм: число падающих звёзд доходило до 700 в час.