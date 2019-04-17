Общество

сегодня, 10:04

Липчане увидят красивый звездопад

3 1167
#метеорный поток #астрономия #Лириды
2
Липчане увидят красивый звездопад

В небо стоит посмотреть ночью 22 - 23 апреля.

Жители Центральной России смогут увидеть первый звездопад весны, который считается одним из самых зрелищных, сообщает московский планетарий. Метеорный поток под названием Лириды достигнет своего пика в ночь с 22 на 23 апреля. При безоблачной погоде звездопад можно будет наблюдать даже без специального оптического оборудования. Правда, при этом, лучше находиться вдали от источников света.

Метеорный поток Лириды – ежегодное астрономическое событие. Каждый год, во второй половине апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, который оставила после себя комета C/1861 G1 Тэтчер. Частицы кометной пыли, входя в атмосферу Земли, сгорают яркими метеорами. Ожидается, что за один час в ночном небе будут пролетать до 20 "падающих звезд". Их скорость достигает 48 километров в секунду. Яркие световые треки, которые оставит после себя каждый метеор, видны в течение нескольких секунд.  

Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. Самое старое упоминание родом из Китая. В нем написано, что «звезды падали как дождь» в ночь на 16 марта, 687 года до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронёсся метеорный шторм: число падающих звёзд доходило до 700 в час.
3 1167
#метеорный поток #астрономия #Лириды
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Эгоист

32 минуты назад
Уже увидели -- правда, падали "звёзды" местного масштаба.
ответить

Эх

сегодня, 10:33
Увидеть бы Путиномедведопад !, Да как можно скорее !.
ответить

ALEX

сегодня, 10:12
Липчане увидят красивый ЗВИЗДЕЦ скоро.
ответить

Еще в рубрике

«Почетным гражданином» Липецка могут стать врач, артист, ветеран и бывший председатель горисполкома
#Почетные граждане
2
«Почетным гражданином» Липецка могут стать врач, артист, ветеран и бывший председатель горисполкома

29 минут назад

Общество
Липчанин закрыл берег Воронежа забором и теперь может лишиться земельного участка
#водный кодекс #землевладение
7
Липчанин закрыл берег Воронежа забором и теперь может лишиться земельного участка

47 минут назад

Общество
В Липецке автоинспекторы дежурят у пешеходных переходов
#ГИБДД
6
В Липецке автоинспекторы дежурят у пешеходных переходов

59 минут назад

Общество
В Липецке скончался знаменитый математик
#Калитвин #ЛГПУ
В Липецке скончался знаменитый математик

сегодня, 10:18

Общество
В Липецкой области удачно протестировали дроны
#тестирование #энергетика #дрон
5
В Липецкой области удачно протестировали дроны

сегодня, 09:20

Общество
Липецкие спасатели отрабатывают навыки работы при паводке
#учения
3
Липецкие спасатели отрабатывают навыки работы при паводке

сегодня, 09:07

Общество