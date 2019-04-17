Мужчину избили и обокрали у пивного бара

Зачинщик драки поживился 8 000 рублей.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор по уголовному делу о драке и краже у пивного бара. К ответственности за преступления привлекли безработного мужчину, в 2017 году судимого за нелегальный оборот наркотиков и приговоренного к 4 годам условного срока.



Драка произошла в ночь на 21 августа 2018 года у входа в бар «Дрова». Подсудимый там повздорил с гостем питейного заведения. Ссора быстро переросла в драку. Подсудимый ударами в челюсть сбил оппонента с ног и продолжил бить лежащего на асфальте мужчину. Тот потерял сознание. Тогда подсудимый решил обокрасть мужчину. Он вытащил из кармана лежащего на асфальте мужчины 8 000 рублей и скрылся. Преступника быстро вычислили и арестовали через пару дней. Позже врачи диагностировали у потерпевшего перелом теменной и височной костей и тяжелый ушиб головного мозга с гематомой. Эти травмы расцениваются как причинившая тяжкий вред здоровью



Суд признал мужчину виновным в тяжких побоях и краже и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. С учетом отмены условного срока за наркотики, мужчине придется провести в колонии общего режима 5 лет.