Происшествия

20 минут назад

Мужчину избили и обокрали у пивного бара

1 533
#драка #кража
Мужчину избили и обокрали у пивного бара

Зачинщик драки поживился 8 000 рублей.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор по уголовному делу о драке и краже у пивного бара. К ответственности за преступления привлекли безработного мужчину, в 2017 году судимого за нелегальный оборот наркотиков и приговоренного к 4 годам условного срока.

Драка произошла в ночь на 21 августа 2018 года у входа в бар «Дрова». Подсудимый там повздорил с гостем питейного заведения. Ссора быстро переросла в драку. Подсудимый ударами в челюсть сбил оппонента с ног и продолжил бить лежащего на асфальте мужчину. Тот потерял сознание. Тогда подсудимый решил обокрасть мужчину. Он вытащил из кармана лежащего на асфальте мужчины 8 000 рублей и скрылся. Преступника быстро вычислили и арестовали через пару дней. Позже врачи диагностировали у потерпевшего перелом теменной и височной костей и тяжелый ушиб головного мозга с гематомой. Эти травмы расцениваются как причинившая тяжкий вред здоровью

Суд признал мужчину виновным в тяжких побоях и краже и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. С учетом отмены условного срока за наркотики, мужчине придется провести в колонии общего режима 5 лет.
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#драка #кража

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