Общество
50 минут назад
В Липецкой области удачно протестировали дроны
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Аппараты помогают контролировать состояние энергосетей.
Холдинг «Росэлектроника» и концерн «Автоматика» успешно провели в Липецкой области испытания автоматизированного комплекса, предназначенного для контроля состояния линий электропередачи. Комплекс включает в себя беспилотники с многофункциональными зарядными станциями и специальное программное обеспечение для обработки собранной фото- и видеоинформации, сообщает «Ростех». Использование беспилотников, оснащенных камерой и тепловизором, позволяет выявлять неисправности в работе оборудования и многократно снизить аварийность на ЛЭП, уверены авторы проекта.
Автономность комплекса достигается за счет программного обеспечения концерна. Дроны следуют по заданному маршруту и самостоятельно определяют необходимые ракурсы для фото- и видеосъемки. Разработчики также дооснастили дрон и минимизировали необходимость вмешательства операторов в работу системы.
Специальное программное обеспечение для анализа данных помогло автоматизировать процесс выявления дефектов ЛЭП. Программа проводит 3D-моделирование местности на основе геоданных, которые она получает от беспилотника, и анализирует геометрию воздушных ЛЭП. На основе этих данных система при помощи машинного обучения выявляет дефекты практически любого характера: провисание проводов, опасный наклон опор, повреждение изоляции и контактов, а также обнаруживает в охранной зоне посторонние объекты, способные повлиять на работу ЛЭП.
Дроны могут работать круглосуточно в любую погоду. Разработанное программно-аппаратное обеспечение позволяет делать прогнозы по техническому состоянию объектов и легко интегрируется в существующие информационные системы предприятий.
Фото: rostec.ru
Автономность комплекса достигается за счет программного обеспечения концерна. Дроны следуют по заданному маршруту и самостоятельно определяют необходимые ракурсы для фото- и видеосъемки. Разработчики также дооснастили дрон и минимизировали необходимость вмешательства операторов в работу системы.
Специальное программное обеспечение для анализа данных помогло автоматизировать процесс выявления дефектов ЛЭП. Программа проводит 3D-моделирование местности на основе геоданных, которые она получает от беспилотника, и анализирует геометрию воздушных ЛЭП. На основе этих данных система при помощи машинного обучения выявляет дефекты практически любого характера: провисание проводов, опасный наклон опор, повреждение изоляции и контактов, а также обнаруживает в охранной зоне посторонние объекты, способные повлиять на работу ЛЭП.
Дроны могут работать круглосуточно в любую погоду. Разработанное программно-аппаратное обеспечение позволяет делать прогнозы по техническому состоянию объектов и легко интегрируется в существующие информационные системы предприятий.
Фото: rostec.ru
1 467
it