Общество

50 минут назад

В Липецкой области удачно протестировали дроны

1 467
#тестирование #энергетика #дрон
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В Липецкой области удачно протестировали дроны

Аппараты помогают контролировать состояние энергосетей.

Холдинг «Росэлектроника» и концерн «Автоматика» успешно провели в Липецкой области испытания автоматизированного комплекса, предназначенного для контроля состояния линий электропередачи. Комплекс включает в себя беспилотники с многофункциональными зарядными станциями и специальное программное обеспечение для обработки собранной фото- и видеоинформации, сообщает «Ростех». Использование беспилотников, оснащенных камерой и тепловизором, позволяет выявлять неисправности в работе оборудования и многократно снизить аварийность на ЛЭП, уверены авторы проекта.

Автономность комплекса достигается за счет программного обеспечения концерна. Дроны следуют по заданному маршруту и самостоятельно определяют необходимые ракурсы для фото- и видеосъемки. Разработчики также дооснастили дрон и минимизировали необходимость вмешательства операторов в работу системы.

Специальное программное обеспечение для анализа данных помогло автоматизировать процесс выявления дефектов ЛЭП. Программа проводит 3D-моделирование местности на основе геоданных, которые она получает от беспилотника, и анализирует геометрию воздушных ЛЭП. На основе этих данных система при помощи машинного обучения выявляет дефекты практически любого характера: провисание проводов, опасный наклон опор, повреждение изоляции и контактов, а также обнаруживает в охранной зоне посторонние объекты, способные повлиять на работу ЛЭП.

Дроны могут работать круглосуточно в любую погоду. Разработанное программно-аппаратное обеспечение позволяет делать прогнозы по техническому состоянию объектов и легко интегрируется в существующие информационные системы предприятий.

Фото: rostec.ru

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#тестирование #энергетика #дрон
1

Комментарии (1)

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it

23 минуты назад
Какая то чушь. Ну посмотреть удобно. Но не более того. А то... Уже скрытые дефекты провода покажет.
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