Общество

сегодня, 09:07

Липецкие спасатели отрабатывают навыки работы при паводке

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#учения
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Липецкие спасатели отрабатывают навыки работы при паводке

На территории страны с 16 по 18 апреля проводится Всероссийское командно-штабное учение (КШУ) по ликвидации природных пожаров и обеспечении противопаводковых мероприятий. Тренировка проходит под личным контролем министра Евгения Зиничева.

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Как пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сегодня спасатели отрабатывают действия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением одного из населенных пунктов региона в результате выпадения обильных осадков.

Согласно условной вводной «В 06.10 17.04.2019 г. в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о том, что в результате выпадения большого количества осадков в виде дождя произошел резкий подъем уровней воды на реках области.

В зону затопления в результате дождевого паводка и подъема уровня воды в реках Становая Ряса и Воронеж попал жилой сектор села Ратчино Добровского района. Всего в зоне затопления находится 126 домов, в которых проживает 332 человека, в том числе 94 ребенка».




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2 247
#учения
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Комментарии (2)

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Антисоветчик

1 минуту назад
Ратчино. Паводка нет. Вода в реке чистая. В Кабаньем озере рыба не месте. Что МЧС там собирается делать?
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Эгоист

27 минут назад
Всех представить к ордену Деда Мазая 1степени.
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