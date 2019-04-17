Общество

сегодня, 09:07

В Липецкой области на 1,2% увеличилось число рабочих мест

7 411
#рынок труда #рейтинг #вакансии
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В Липецкой области на 1,2% увеличилось число рабочих мест

Регион попал в список тех, где не так сложно найти работу.

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование динамики создания рабочих мест в регионах России. В рейтинге учитываются данные за последние три года и за последние 10 лет.

Липецкая область заняла 23 строчку в общем списке. В нашем регионе не так уж и сложно найти работу, считают аналитики. Так, при сокращении общего числа рабочих мест за период с 2008 по 2018 годы на 9,7 тысяч за последние три года число вакансий увеличилось на 6,7 тысячи. За 2008-2018 годы число рабочих мест упало на 1,6%, зато за последние три года рынок труда вышел в «плюс»: число вакансий увеличилось на 1,2%.

Среди регионов Центрального Черноземья самую высокую позицию в рейтинге заняла Воронежская область (9 место, 29,7 тысячи созданных за последние три года рабочих мест). Белгородская область оказалась на 14 строчке (18,3 тысячи новых рабочих мест).

Лидером по созданию рабочих мест в последние три года стал московский регион. В Московской области за 2016-2018 годы было создано 224 тысячи рабочих мест, а в Москве – 216 тысяч. Эти два региона соответственно заняли первое и второе место в рейтинге.

В абсолютных величинах наибольшее снижение рабочих мест наблюдается в Свердловской области (-101 тысяч мест за три года). На предпоследней строчке по абсолютному снижению рабочих мест расположилась Иркутская область сократившая 64,7 тысячи рабочих мест, а на 83-й позиции Саратовская область (-62,8 тысячи). Еще в 10 регионах наблюдается сокращение рабочих мест в диапазоне от -30 до -50 тысяч, а всего количество регионов, которые потеряли более 10 тысяч рабочих мест за последние три года, составляет 35 или 41% от общего числа.
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#рынок труда #рейтинг #вакансии
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Комментарии (8)

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ALEX

15 секунд назад
такСИСТКА АНЖЕЛИКА полностью согласен. Посмотрим сколько закроется ИП, после введения касс с 1-го июля.
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такСИСТКА АНЖЕЛИКА

8 минут назад
какая нафик жемчужина -быдлосранск название онкогородку
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Сергей 13

19 минут назад
Как то странно,экономзона у нас,жемчужина Черноземья,-тоже мы,а почему рабочие места в Воронеже и Белгороде?Может она нафиг не нужна?
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Иван

35 минут назад
У нас вакантно даже место мэра города и уполномоченного по защите прав предпринимателей
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такСИСТКА АНЖЕЛИКА

37 минут назад
а скоро и таких предложений не будет -закрывается все нахрен ,амбиции свои тешут за счет народа ,а народ терпит
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такСИСТКА АНЖЕЛИКА

38 минут назад
приезжайте все к нам сука поработайте 3а 10- 15 край 20 тысяч ,сказочнный сука регион поэтому и бьём машины свои от безнадёги за копейки! ненавижу!
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Смотрящий

39 минут назад
Рабочих мест ... путем размещения и закрытием, вакансий на сайтах и на бумагах в профильных конторах, не более не менее того! Как можно увеличить то, что везде - сокращается?
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Путин

45 минут назад
Приезжай в Липецк, я тебя на работу здесь устрою ,Botoxный урод !
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