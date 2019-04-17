Общество
сегодня, 09:07
В Липецкой области на 1,2% увеличилось число рабочих мест
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Регион попал в список тех, где не так сложно найти работу.
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование динамики создания рабочих мест в регионах России. В рейтинге учитываются данные за последние три года и за последние 10 лет.
Липецкая область заняла 23 строчку в общем списке. В нашем регионе не так уж и сложно найти работу, считают аналитики. Так, при сокращении общего числа рабочих мест за период с 2008 по 2018 годы на 9,7 тысяч за последние три года число вакансий увеличилось на 6,7 тысячи. За 2008-2018 годы число рабочих мест упало на 1,6%, зато за последние три года рынок труда вышел в «плюс»: число вакансий увеличилось на 1,2%.
Среди регионов Центрального Черноземья самую высокую позицию в рейтинге заняла Воронежская область (9 место, 29,7 тысячи созданных за последние три года рабочих мест). Белгородская область оказалась на 14 строчке (18,3 тысячи новых рабочих мест).
Лидером по созданию рабочих мест в последние три года стал московский регион. В Московской области за 2016-2018 годы было создано 224 тысячи рабочих мест, а в Москве – 216 тысяч. Эти два региона соответственно заняли первое и второе место в рейтинге.
В абсолютных величинах наибольшее снижение рабочих мест наблюдается в Свердловской области (-101 тысяч мест за три года). На предпоследней строчке по абсолютному снижению рабочих мест расположилась Иркутская область сократившая 64,7 тысячи рабочих мест, а на 83-й позиции Саратовская область (-62,8 тысячи). Еще в 10 регионах наблюдается сокращение рабочих мест в диапазоне от -30 до -50 тысяч, а всего количество регионов, которые потеряли более 10 тысяч рабочих мест за последние три года, составляет 35 или 41% от общего числа.
Липецкая область заняла 23 строчку в общем списке. В нашем регионе не так уж и сложно найти работу, считают аналитики. Так, при сокращении общего числа рабочих мест за период с 2008 по 2018 годы на 9,7 тысяч за последние три года число вакансий увеличилось на 6,7 тысячи. За 2008-2018 годы число рабочих мест упало на 1,6%, зато за последние три года рынок труда вышел в «плюс»: число вакансий увеличилось на 1,2%.
Среди регионов Центрального Черноземья самую высокую позицию в рейтинге заняла Воронежская область (9 место, 29,7 тысячи созданных за последние три года рабочих мест). Белгородская область оказалась на 14 строчке (18,3 тысячи новых рабочих мест).
Лидером по созданию рабочих мест в последние три года стал московский регион. В Московской области за 2016-2018 годы было создано 224 тысячи рабочих мест, а в Москве – 216 тысяч. Эти два региона соответственно заняли первое и второе место в рейтинге.
В абсолютных величинах наибольшее снижение рабочих мест наблюдается в Свердловской области (-101 тысяч мест за три года). На предпоследней строчке по абсолютному снижению рабочих мест расположилась Иркутская область сократившая 64,7 тысячи рабочих мест, а на 83-й позиции Саратовская область (-62,8 тысячи). Еще в 10 регионах наблюдается сокращение рабочих мест в диапазоне от -30 до -50 тысяч, а всего количество регионов, которые потеряли более 10 тысяч рабочих мест за последние три года, составляет 35 или 41% от общего числа.
7 411
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