сегодня, 09:02
26-летний велосипедист попал под «Фольксваген Пассат»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы один человек.
За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1214 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 75. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 820 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.