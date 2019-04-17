Происшествия

сегодня, 09:02

26-летний велосипедист попал под «Фольксваген Пассат»

734
#Авария #ДТП
26-летний велосипедист попал под «Фольксваген Пассат»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 апреля в Липецке на автодороге  «Липецк-Грязи-Песковатка» 43-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил 26-летнего велосипедиста. Пострадавший велосипедист с различными травмами  доставлен в ГБ №4, после оказания помощи  отпущен. По предварительным сведениям, велосипедист двигался по проезжей части во встречном направлении.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1214 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 75. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 820 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      


734
#Авария #ДТП

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мужчину избили и обокрали у пивного бара
#драка #кража
1
Мужчину избили и обокрали у пивного бара

20 минут назад

Происшествия
Горящую у Центрального рынка «ГАЗель» сняли на видео
#пожар
4
Горящую у Центрального рынка «ГАЗель» сняли на видео

32 минуты назад

Происшествия
Байкер промчался по встречке на красный свет
#нарушение ПДД
22
Байкер промчался по встречке на красный свет

сегодня, 08:50

Происшествия
Пропавшего в Липецке сомалийца нашли на границе с Украиной
#пропавшие без вети
14
Пропавшего в Липецке сомалийца нашли на границе с Украиной

сегодня, 08:19

Происшествия
В Липецкой области найдено тело 80-летней пенсионерки
#пропавшие без вести
6
В Липецкой области найдено тело 80-летней пенсионерки

сегодня, 07:43

Происшествия
Пропавший в Липецке сомалиец найден живым
#пропавшие без вести
5
Пропавший в Липецке сомалиец найден живым

сегодня, 07:29

Происшествия