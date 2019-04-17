26-летний велосипедист попал под «Фольксваген Пассат»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы один человек.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 апреля в Липецке на автодороге «Липецк-Грязи-Песковатка» 43-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил 26-летнего велосипедиста. Пострадавший велосипедист с различными травмами доставлен в ГБ №4, после оказания помощи отпущен. По предварительным сведениям, велосипедист двигался по проезжей части во встречном направлении.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1214 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 75. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 820 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



