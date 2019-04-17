Внешнеторговый оборот Липецкой области упал почти на 16%

Региональная таможня отчиталась об итогах I квартала 2019 года.

За I квартал 2019 года Липецкой таможней в доход федерального бюджета РФ перечислены 2 миллиарда 760 миллионов 820 тысяч рублей, что на 25 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В отношении импортируемых товаров перечисления составили 2 миллиарда 739 миллионов 770 тысяч рублей, экспортируемых и иных товаров – 21 миллион 50 тысяч рублей. Внешнеторговый оборот Липецкой области в первом квартале 2019 года снизился на 15,9 % и составил 1 миллиард 211 миллионов 200 тысяч долларов США, сообщает липецкая таможня.



- Экспорт уменьшился на 22,9 % до 1 миллиарда 47 миллионов 800 тысяч долларов, импорт снизился на 9,1 % до 163 миллионов 400 тысяч долларов, положительное сальдо торгового оборота составило 884 миллиона 400 тысяч долларов США, - сообщила и.о. заместителя начальника Липецкой таможни Надежда Попова. - Торговые связи поддерживались с 75 странами ближнего и дальнего зарубежья. Торговля со странами дальнего зарубежья обеспечила 96,9 % объема внешнеторгового оборота.



В товарной структуре импорта Липецкой области в 1 квартале 2019 года преобладали следующие группы товаров: технологическое оборудование и запасные части к нему (35,4 % от общего импорта), электрические двигатели и генераторы (12,6 %), брусчатка, бордюрные камни и плиты (8,9 %), полимеры (5,5 %), черные металлы (5,1 %), химические продукты (3,7 %), изделия из черных металлов (3,5 %), продукты переработки овощей и фруктов (3,4 %), каучук, резина и изделия из них (2,3 %). Основу экспорта (90,1 %) составил экспорт черных металлов.