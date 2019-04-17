Происшествия
52 минуты назад
В Липецкой области найдено тело 80-летней пенсионерки
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Пожилая женщина пропала полгода назад.
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", найдена погибшей 80-летняя жительница Липецкой области Валентина Ермолова.
Женщина пропала полгода назад. 28 сентября 2018 года около 19:00 она ушла из дома в деревне Плещеево Хлевенского района и с тех пор не давала о себе знать.
Женщина пропала полгода назад. 28 сентября 2018 года около 19:00 она ушла из дома в деревне Плещеево Хлевенского района и с тех пор не давала о себе знать.
4 1135
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