Происшествия

52 минуты назад

В Липецкой области найдено тело 80-летней пенсионерки

4 1135
#пропавшие без вести
1
В Липецкой области найдено тело 80-летней пенсионерки

Пожилая женщина пропала полгода назад.

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", найдена погибшей 80-летняя жительница Липецкой области Валентина Ермолова.

Женщина пропала полгода назад. 28 сентября 2018 года около 19:00 она ушла из дома в деревне Плещеево Хлевенского района и с тех пор не давала о себе знать.
4 1135
#пропавшие без вести
1

Комментарии (4)

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Односельчанин

22 минуты назад
Слава Богу!!! Как тяжело было находится все это время в неведение ее родственникам...
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Гость

27 минут назад
Нибось маньячело орудует, бабки мрут как мухи
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Фаэтон

36 минут назад
а в это время Уваркина - ТРЕТЬЯ , в прошлую среду участвует в выездном заседании администрации Липецка, посвященном празднованию 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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777

44 минуты назад
ей пора в мир иной
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