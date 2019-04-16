Несмотря на происки своих же сотрудников, ЛКС красиво выиграл у столичной команды (ФОТО, ВИДЕО)

В год дебюта новая липецкая команда может войти в "восьмерку".

Липецкий мини-футбольный ЛКС теперь имеет все основания рассчитывать на благоприятный исход сезона: домашняя победа над прямым конкурентом – столичным «МосПолитехом» - 3:2 открываем прямую дорогу к борьбе за место в первой «восьмерке».

Героем матча стал 21-летнимй Анар Шакиев, сделавший «дубль». В спорткомплексе «Атлант» собрались около 4-х сотен болельщиков, еще более тысячи человек посмотрели трансляцию на «Youtube», как бы ни старался изголиться со звуком работник клуба, ответственный за продвижение ЛКС в медиа-пространстве. К слову, комментировал матч журналист GOROD48 Юрий Криворучко.



В первый раз он воскликнул «Гол!» на 11-й минуте, когда липчанам, больше владевшим мячом, удалась отличная комбинация: Александр Ролдугин выдал пас на Шакиева, которому осталось только подправить мяч в пустые ворота.







Ответный мяч ЛКС пропустил по собственной вине. Липчане не разобрались в простейшей ситуации, и в результате гост и заработали штрафной у наших ворот, который команда такого класса, как «МосПолитех» разыграла, словно по нотам – 1:1.

Второй тайм напомнил качели. И все же Шакиев пробил в «девятку» так, что мяч не отразили бы и два голкипера – 2:1. Но через минуту Артем Блуднов внес мяч в сетку липецких ворот, и за исход стало тневожно: наша команда с таким трудом добивалась преимущества, и так легко его отдала – 2:2.

В третий раз ЛКС вышел вперед на 40-й минуте. Павел Назаров прострелил на Сергея Афанасова, и тот с двух метров затолкал мяч в ворота, отметив это событие зажигательным импровизированным танцем – 3:2!

«МосПолитех» заключитель ные семь с половиной минут провел, играя впятером на лиепецкой половине площадки, причем роль вратаря-гонялы исполнял номинальный голкипер Дмитрий Ковалев. Но изобретательности атакам явно не хватало: передачи по кругу один другому никак не могли обострить ситуацию без нестандартных ходов и без уларов по воротам. В итоге липчане довели матч до победы и при этом пару раз неплохо били со своей половины площадки по чужим воротам – не повезло.







Станислав Цыганков - наш друг, и в прошлом - игрок сборной GOROD48 в Кубке ТВК.

ЛКС осталось провести всего дня матча: 19 апреля в гостях у одного из аутсайдеров столичной «Красной Гвардии» и 27 апреля дома с легендой российского футзала столичным «Динамо».

ЛКС (Липецк) - МосПолитех (Москва) - 3:2 (1:1)

Голы: Шакиев, 11 (1:0). Мусифуллин, 15 (1:1). Шакиев, 35 (2:1). Блуднов, 36 (2:2). Афанасов, 40 (3:2).

ЛКС: Иканович - Паламарчук, Зайков, Цыганков, Истомин - Шакиев, Афанасов, Назаров, Ролдугин - Хромых.

МосПолитех: Файзуллин (Ковалев, 26) - Кротов, Есиков, С.Попов, Мусифуллин - Тренкунов, Колбин, Юсупов, Курушин - Догадаев, А.Куликов, Блуднов.

Предупреждения: Паламарчук, 9. Назаров, 29 - Догадаев, 17. Тренкунов, 25. Фолы: 8-7 (5-5). Судьи Д.Журавлёв (Ростов-на-Дону), С.Сапрыкин (Елец).

13 апреля. Липецкий район. СК "Атлант". 400 зрителей.

