Восстанавливать стену общежития на площади Мира планируют в два этапа

Подготовка к ликвидации очага ЧС в доме №1 на площади Мира подходит к концу. В ближайшее время на объекте стартуют противоаварийные работы.

Доступ к опасному участку закрыт – снаружи здания установлены строительные леса, внутри – заграждения. Так как в потенциально опасной зоне находятся моечные, для удобства жителей модернизировали существующие санузлы – открыли ранее неработавшую душевую и заменили сантехнику в туалетном блоке. В минувшие выходные вместе с жителями провели субботник – из дома и с прилегающей к нему территории вывезли два «КамАЗа» мусора.

- На этой неделе мы готовы приступить к основным противоаварийным мероприятиям – фактически планируем заново возвести часть стены, - прокомментировал исполняющий обязанности главы Липецка Константин Власов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, восстановительные работы разделят на два этапа. Завершить их планируют в течение месяца. Средства выделят из муниципального резервного фонда.

- После этого дом вне очереди включат в программу капитального ремонта по всем видам работ и до конца года приведут в нормативное состояние, - отметил Константин Власов.

В общежитии на площади Мира обрушилась часть кирпичной кладки стены, в связи с чем 12 апреля в Липецке ввели режим локальной чрезвычайной ситуации. Жильцов восьми комнат, находящихся в потенциальной опасности, расселили – часть из них временно переехали к родственникам, часть выбрали комнаты городского маневренного фонда.