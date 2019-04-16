Общество

сегодня, 18:46

Восстанавливать стену общежития на площади Мира планируют в два этапа

16 785
#обрушение #аварийные дома
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Восстанавливать стену общежития на площади Мира планируют в два этапа

Подготовка к ликвидации очага ЧС в доме №1 на площади Мира подходит к концу. В ближайшее время на объекте стартуют противоаварийные работы.

Доступ к опасному участку закрыт – снаружи здания установлены строительные леса, внутри – заграждения. Так как в потенциально опасной зоне находятся моечные, для удобства жителей модернизировали существующие санузлы – открыли ранее неработавшую душевую и заменили сантехнику в туалетном блоке. В минувшие выходные вместе с жителями провели субботник – из дома и с прилегающей к нему территории вывезли два «КамАЗа» мусора.

- На этой неделе мы готовы приступить к основным противоаварийным мероприятиям – фактически планируем заново возвести часть стены, - прокомментировал исполняющий обязанности главы Липецка Константин Власов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, восстановительные работы разделят на два этапа. Завершить их планируют в течение месяца. Средства  выделят из муниципального резервного фонда.

- После этого дом вне очереди включат в программу капитального ремонта по всем видам работ и до конца года приведут в нормативное состояние, - отметил Константин Власов.

В общежитии на площади Мира обрушилась часть кирпичной кладки стены, в связи с чем 12 апреля в Липецке ввели режим локальной чрезвычайной ситуации. Жильцов восьми комнат, находящихся в потенциальной опасности, расселили – часть из них временно переехали к родственникам, часть выбрали комнаты городского маневренного фонда.


16 785
#обрушение #аварийные дома
1

Комментарии (16)

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гость

12 минут назад
Я согласен буду по поводу ремонта ,если мэрия после этого ремонта хотя бы годик там со своими семьями поживут !!!!А если серьёзно то, что там ремонтировать? несущие стены осыпаются ,не перегородки ,а несущие .БАРАНЫ !во главе с овцой .
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indezit

13 минут назад
По уму нужно реновировать дом
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матвей

37 минут назад
Почему все таки не сносят этот барак? Кто принял решение ремонтировать,что хотя бабки отмыть ,а через год снесут. Это точно.
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Норм

45 минут назад
За нее замы пашут! Умная баба че?
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Ххх

45 минут назад
Гыгы, устала по огорад да подворам ходить деньги клянчить)))
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Гыгы

46 минут назад
Зашибись! А мэрша в отпуске. Уработалась сля
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Путин лучший

47 минут назад
Подрядчик, не волнуйся все отремонтируют в лучшем виде. Люди будут жить и наслаждаться.
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Подрядчик

57 минут назад
Не смешите людей кто будет заниматься новоиспеченный директор фонда капремонта Востриков который вообще понятия не имеет про капремонт или его друг кузнецов так этот вообще полный ноль по жизни что творится что творится ужас просто кого поставили управлять я бы им сараи не доверил строить не то что дома ремонтировать
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Да ладно

сегодня, 19:21
Двойник Кухаркиной сказал, что дом в еретическом состоянии, но не аварийный. Или это её сестра сказала?
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Липчанка

сегодня, 19:17
Сами виноваты , утопили жилье .
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