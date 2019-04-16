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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: дорожный фейк, настоящая Уваркина и песенный рекорд

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: дорожный фейк, настоящая Уваркина и песенный рекорд

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 16 апреля.

В Липецке хотят тестировать платный проезд перекрестков. Такой метод избавления города от пробок – платный проезд – придумали эксперты Национальной технологической инициативы "Автонет". Позже выяснилось, что в мэрии Липецка впервые слышат об участии в сомнительном пилотном проекте. И, вообще, вся эта затея – фейк.

Липчан сегодня заинтриговал заголовок «А Уваркина-то ненастоящая!». Евгения Уваркина объяснила, почему «Вашу маму и тут, и там передают». «В прошлую среду моя сестра участвовала в выездном заседании администрации Липецка, посвященном празднованию 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. А я сама была на другом совещании. Вот и повод для такого слуха, что Уваркина, мол, ненастоящая».

Неожиданно много комментариев получило сообщение про пробку у Соборной площади. Туда, кажется, приехал целый табор. Правда, современные цыгане используют не кибитки, а иномарки. Кортеж цыган заполонил парковку, стало тесно и на прилегающих улицах. Поднялся шум. Зачем цыгане массово пожаловали на Соборную доподлинно неизвестно. Читатели высказали догадку, что именно цыгане будут держать платные перекрёстки, а на Соборную приехали тестировать программу.

Новость со знаком «+». В Липецке хотят поставить рекорд России. Его участниками смогут стать все те, кто 9 Мая встанет в ряды «Бессмертного полка». Что еще нужно для участия? Подпевать! Слова песни «Этот День Победы….» напоминать не нужно: их знают все поколения.
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#обзор #события #вечЁрка

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