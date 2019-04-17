Доброе утро, Липецк!

С утра на календаре 17 апреля 2019 года. В городе уже можно наблюдать первые раскрывшиеся листочки.

День в истории



17 апреля 1492 года Христофор Колумб подписал контракт с испанским королем Фердинандом и его женой, королевой Изабеллой, с обязательством открыть новый путь в Индию. Амбициозный мореплаватель сумел так убедительно пропиарить свои будущие открытия, что ему пожаловали титул «дон» и странное звание Адмирала Моря-Океана.



Итог все знают: вместо Индии Колумб приплыл в ту часть света, которую сейчас называют Америкой. Хотя, гуляя по новым берегам, он долго считал, что находится где-то в Китае, или Японии. Решил ездить сюда снова и снова, пока во всем не разберется. Пока Колумб искал золото и учился у индейцев курить табак, его разоблачил Васко да Гама, который нашел настоящую Индию и привез оттуда целый корабль пряностей. Из третьей экспедиции Колумба даже вернули в Испанию в кандалах и сунули под нос контракт.



- Мы вас что просили открыть? А вы все открываете какие-то Кубы, Гондурасы и Ямайки! - причитала королева. Но Колумб, вернувшийся с Ямайки расслабленным и хихикающим, уверял, что еще неизвестно, что лучше — Индия или его новые классные земли.



Это все о чем? О том, что нет пророка в своем отечестве. Хотя, американские индейцы, скорее всего, предпочли бы, чтобы их земли вообще никто никогда бы не открывал.



Музыкальная пауза



Мы считаем, что утром главное не напрягаться и настраиваться на новый день постепенно. Лично у нас сегодня фоном во время завтрака звучит вот это:







Привет из Арктики



В ближайшее время Липецк может немного вздрогнуть от холода. В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, влияние холодного арктического антициклона усилится, ожидается прохладная погода без осадков.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем составит от 7 до 12 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем от 8 до 10 градусов тепла.



Кстати, в этот самый день в 1722 году царь Пётр I ввёл в Российской империи подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год. Греть лицо стало накладно. А парики с ролью зимних шапок справлялись плохо.



Транспорт



Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, с сегодняшнего дня на проспекте Победы (на участке от ул. Механизаторов до пл. Кольцевой) и улице Доватора (в районе пересечения с ул. Папина) начнется капитальный ремонт теплотрасс. Работы будут проводиться на проезжей части, в связи с чем движение транспорта на отдельных полосах будет ограничено. Водителей призывают быть особенно внимательными, а в случае необходимости заранее выбирать альтернативные пути объезда. Карта поможет!





Без света и воды



В связи с проведением плановых работ на сетях и оборудовании АО «ЛГЭК»

17.04.19 г. будет произведено отключение энергоресурсов по ряду адресов.



В части электроснабжения:



1. 09:00-17:00 - ул. Буденного, ул. Садовая; Смоленская; Зоологическая; Полярная, ул. Космонавтов, 100, 102, 104, 106.



2. 09:00-13:00 - ул. Папина, 17б,19б, 21/3.



3. 09:00-16:00 - базы по ул. Металлургов.



В части теплоснабжения:



1. 10:00-17:00 ул. Ангарская, 9.



В части холодного водоснабжения:



1. 10:00-17:00 - ул. Ангарская, 9.



2. 10:00-21:00 - бул. Есенина, 6, 8, 10, 14; пр. 60 лет СССР, 23а; ул. Белана, 10; ул. Шерстобитова, 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Свиридова, 3, 5, 7.



3. 10:00-20:00 - пр. Мира-1-20; ул. Дзержинского; ул. Аносова; ул. Островского; ул. Леваневского; пл. Мира, 1д, 4а, 5, 6, 6а; ул. Левобережная; С. Разина, 1; ул. Береговая; ул. Пляжная; ул. Волжская; ул. Санитарная; ул. Багратиона; ул. Лермонтова; ул. Лесопарковая; ул. Озерная.



4. 10:00-24:00 - ул. Морская; ул. Речная - Новая Жизнь.



5. 09:00-17:00 - ул. Космонавтов, 100, 102, 104, 106, 108.



Тем временем



Мир оплакивает пострадавший от огня собор Парижской Богоматери и это не преувеличение. Уже сейчас понятно: уникальный памятник архитектуры, истинный символ Парижа будет восстановлен. А пока админы онлайн-библиотек констатируют резко подскочивший интерес к книге Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» - это еще раз доказывает, что нет худа без добра. Роман-то очень хороший, и если сейчас кто-то читает его впервые, то ему можно позавидовать. В конце концов, еще больше людей узнают, кто такие Эсмеральда и Квазимодо, и почему русский текст песни «Бэль» (перевод Юлия Кима) грешит неточностью.



А Нотр Дам обязательно восстановят и тогда скакнет спрос на путеводители по Парижу.



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