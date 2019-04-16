Антициклон из Арктики принесет похолодание

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, влияние холодного арктического антициклона усилится, ожидается прохладная погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - от 7 до 12 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем от 8 до 10 градусов тепла.



День 17 апреля стал самым теплым в Липецке в 1920 году, тогда в городе было +22 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 10 градусов мороза.



