Происшествия

33 минуты назад

Мать двоих детей осудили за мошенничество с кредитом

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#мошенничество
Мать двоих детей осудили за мошенничество с кредитом

Мировым судьей судебного участка № 28 Советского судебного района Липецка вынесен приговор 34-летней матери двоих несовершеннолетних детей. 

Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования, т.е. хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений").

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в августе прошлого года подсудимая оформила кредит на 56 000 рублей в филиале «Банк Русский Стандарт», предъявив чужой паспорт.

Деньги женщина потратила, а выплаты по кредиту не производила.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность липчанки установили и впоследствии она предстала перед судом.

Учитывая наличие на иждивении подсудимой несовершеннолетних детей, суд приговорил ее к штрафу в доход государства в размере 10 тысяч рублей.

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#мошенничество

Комментарии (1)

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Ели пукали

21 минуту назад
а мать шестерых детей кинувшей собербанк и двинувшая в мерию не посадят?
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